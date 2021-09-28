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Полет в Вышгород и обратно: как мы протестировали "Ракету" с подводными крыльями

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
28 сентября, 19:43
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Обычный паром или катер не удивят! Поэтому мы отправились в путешествие на "Ракете" с подводными крыльями и готовы поделиться впечатлениями. О шлюзовании, экстремальных фотозонах и особенностях ретросудна узнавайте в репортаже
/ Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

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Почему решили протестировать "Ракету"?

"Полететь" на пассажирской "Ракете" – мечта всех ценителей водного транспорта, которые любят эксклюзивные судна. И мы не исключение! Особенно когда у него есть подводные крылья, а первые экспериментальные проекции делали еще с конца XIX века.

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/ Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

История – куда же без нее! Поэтому поклонники "Ракеты" знают, что дебют на водоеме этой разновидности транспорта состоялся еще в 1957 году. А в последние годы турпоездки на "Ракете" в Киеве – редкость, поэтому мы отправились в тестовое путешествие в Вышгород без раздумий с Kraina.UА.

Поездки в тестовом режиме компании длились с 21 по 24 сентября, нам удалось попасть в последний день "полетов". Прайс в Вышгород составлял 450 гривен с человека.

Как прошла экскурсия?

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Поездка на "Ракете" началась с рассказов экскурсовода Александра Пилипчука об истории судна, которое спроектировали еще в советское время.

/ Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

"А что такое крыло?" – один из первых вопросов экскурсовода, мотивировавший гостей задуматься. И уйти после экскурсии не только с концептуальными фото, но и обогатиться информационно.

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/ Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Александр Пилипчук рассказал о главном конструкторе "Ракеты" Ростиславе Алексееве и почему спроектированное им судно уникальное.

Мы "летели" на средней скорости – ориентировочно 60 км/час. Этот вид транспорта не конкурирует с обычными паромами. И, конечно, получили другие впечатления от езды на "Ракете" благодаря ее подводным крыльям.

/ Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Ощущения можно сравнить с полетом в самолете: когда адреналин зашкаливает, ты находишься в комфортабельном салоне, успеваешь исследовать увиденное за окном, а скорость "Ракеты" лишь дополняет общую атмосферу. К слову, на судне могут разместиться до 70 пассажиров, чтобы почувствовать эти эмоции на собственном опыте.

/ Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Мы плыли на судне компании "Нибулон". Его собрали в 2002 году на судостроительном заводе в Феодосии на заказ Нидерландов, где "Ракета" курсировала до 2014-го. Но в 2016-м ее выкупила компания "Нибулон".

Гости судна не только слушали рассказы экскурсовода о Киеве и его окраинах, но и любовались видами столицы, Вышгорода и волнами Днепра. Проплывали мимо Северного моста, набережной Оболони и других интересных мест в столице. По пути любовались Храмом святых Бориса и Глеба в Вышгороде и ландшафтами города.

/ Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

Но больше всего эмоций и удивления вызвало шлюзование "Ракеты" посреди экскурсии.

Как происходит шлюзование?

Перед "Ракетой" открылись бетонные ворота и судно заплыло в шлюз, напоминающий коридор. Шлюзование необходимо для регулирования уровня воды между водоемами. И чтобы добраться из Киева в Вышгород, судно должно находиться на нужном уровне воды.

/ Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Ориентировочно за 25 минут наша "Ракета" поднялась благодаря притоку воды в процессе шлюзования. Ворота открылись, и судно поплыло дальше. Шлюзование проходили дважды: маршрутом в Вышгород и обратно в Киев.

/ Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Перед этим участники экскурсии могли выйти на палубу и сделать фото на фоне легендарного шлюза.

/ Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Некоторые представители команды выступили в амплуа фотографов и с удовольствием делали снимки желающим. Знакомьтесь, это матрос Владимир – за период тестовых рейсов он сделал десятки фото.

/ Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Чем завершились поездка на "Ракете"?

Когда судно возвращалось в Киев, экскурсовод Александр Пилипчук предложил желающим загадать желание под Подольско-Воскресенским мостом. Важным требованием было – задержать воздух и подумать о желаемом, когда "Ракета" заплывет под мост. После он добавил, что такая экскурсия – возможность провести досуг нетипично.

/ Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

"Ракета" – необычный формат отдыха на воде. Во время трипа люди получают ощущения, которые не сравнить с пребыванием на теплоходах. Аналоги ей трудно найти, – сказал экскурсовод Александр Пилипчук.

После тест-драйва его участники вышли на палубу, наслаждались видом Киева и хотели поставить путешествие, длившееся 2 часа, на повтор.

/ Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

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Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS

Окончила бакалавриат НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности редактор СМИ. Опыт работы в журналистике - от 1 года. Работала в изданиях "Большой Киев" и #Шотам. Автор самых дорогих текстов на сайте "Сегодня" в прямом смысле слова. Пишет для рубрики "Самое дорогое" и  NO STRESS.

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