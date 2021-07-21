Погода в Украине завтра заставит достать теплые свитеры – где будет холоднее всего

В Киеве и большинстве городов центральных регионов дождей не будет. Днем обещают до 24 градусов. Прохладнее всего будет во Львове, а теплее – в Одессе

Прогноз погоды в Украине на 22 июля / Фото: Unsplash

Завтра, 22 июля, в Украине синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, дождями и понижением температуры воздуха. Замерзнуть могут в основном в западных регионах, но захватить с собой свитер никому не помешает. Какие сюрпризы готовит погода в Украине завтра столице и регионам – далее в материале.

Но любителям тепла не стоит расстраиваться – Украину ждут новые волны жары.

По данным Укргидрометцентра, в четверг на востоке будут умеренные дожди, местами грозы. Ночью на севере, а также в большинстве южных областей ожидается местами небольшой кратковременный дождь с грозой.

Прогноз погоды в Киеве на 22 июля / Фото: meteo.gov.ua

В Киеве и большинстве городов центральных регионов дождей не обещают. Ночью будет 14-16 градусов тепла, а днем – 22-24 градуса.

В тренде Соломия Витвицкая попала в ДТП

Прохладнее всего будет во Львове, где днем ожидается +21-23, а теплее всего в Одессе – 26-28 градусов тепла.

Такая свеженькая погода – отличный способ выгулять новые джинсы, которые в жару одевать не хочется. Если не знаете, какую модель выбрать – читайте скорее наш материал о трендовых джинсах на лето 2021.

Но уверенность в себе не должна зависеть от модной одежды, наличия макияжа или идеальной прически. Оставайтесь собой! Именно об этом и новый проект #ПокажитеНас и бренда Dove. Они разместили на главных рекламных бордах столицы фото обычных украинок без ретуши. Так, благодаря инициативе бренда Dove индустрия рекламы делает первые шаги к демонстрации разной настоящей женской красоты.

Смотрите видео: мир страдает от экстремальных погодных явлений