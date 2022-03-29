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Погода в Украине на 29 марта: потепление до +17 и где ожидать дождь

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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29 марта, 08:59
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Какой будет погода в Украине сегодня, 29 марта, по всем регионам. Читайте подробный прогноз синоптика Натальи Диденко
Какой будет погода сегодня в Украине
Какой будет погода сегодня в Украине / Фото: unsplash.com, Коллаж: Сегодня

Во вторник в Украине будет тепло. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в своем аккаунте в Facebook.

В течении дня максимальная температура воздуха будет +12+17 градусов, в Черновицкой области и Одесской области до +19 градусов.

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В некоторых регионах Украины стоит ожидать дожди. Пройдут они в северных областях, западных, в центральной части (кроме Днепра с районами), а также вечером в Харьковской области.

На остальной территории – без осадков.

Ветер в Украине еще останется порывистым, более сильным – в восточных, центральных областях и в южной части.

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В Киеве 29 марта также будет местами дождь. Не сильный. Воздух предполагается теплым – до ​​+12+14 градусов днем.

Наталья утверждает, что пока в Украине будет преобладать теплая погода, но в конце недели все же похолодает. Также возможны сильные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Читайте также: Понедельник – день тяжелый: какой будет погода в Украине 28 марта

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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