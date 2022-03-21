Погода в Украине на 21 марта: яркое солнце и тепло, которые выжгут всю нечисть

Страшная война в Украине продолжается, мы пытаемся спастись от оккупантов и ищем ответы, почему ненавидеть россиян – нормально. Вчера был день весеннего равноденствия, а это означает, что в свои права вступает тепло и красота.
Традиционно синоптик Наталья Диденко в своих соцсетях рассказал о том, что ждать сегодня.
Так, 21-го марта по всей стране будет ясное небо и солнечная погода. Днем столбики термометров поднимутся до +10+14 градусов.
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Холоднее будет в прибрежных районах Украины. Все из-за прохлады, которая чувствуется еще не от прогретого моря.
В Киеве 21-го марта погода будет солнечной и теплой. В столице ожидается до +12 градусов.
Также синоптик рассказала о своих желаниях, которые мы надеемся сбудутся в ближайшее время.
День весеннего равноденствия нынешний пусть яростно выжжет солнцем до ноги всю нечисть, залезшую в нашу красивую страну.
А нам даст силы, здоровье, веру.
Весна уже победила, и мы обязательно победим.
Это – очевидно.
Так нам, хоть и юная, но мудрая весна говорит.
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