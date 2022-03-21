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Погода в Украине на 21 марта: яркое солнце и тепло, которые выжгут всю нечисть

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21 марта, 06:00
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Какой будет погода в Украине 21 марта – подробный прогноз от синоптика по всем регионам нашей страны. Где будет тепло и солнечно, а где еще останется прохлада
Какой будет погода в Украине 21 марта
Какой будет погода в Украине 21 марта / Фото: unsplash.com, Коллаж: Сегодня, Maks Levin

Страшная война в Украине продолжается, мы пытаемся спастись от оккупантов и ищем ответы, почему ненавидеть россиян – нормально. Вчера был день весеннего равноденствия, а это означает, что в свои права вступает тепло и красота.

Традиционно синоптик Наталья Диденко в своих соцсетях рассказал о том, что ждать сегодня.

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Так, 21-го марта по всей стране будет ясное небо и солнечная погода. Днем столбики термометров поднимутся до +10+14 градусов.

Холоднее будет в прибрежных районах Украины. Все из-за прохлады, которая чувствуется еще не от прогретого моря.

В Киеве 21-го марта погода будет солнечной и теплой. В столице ожидается до +12 градусов.

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Также синоптик рассказала о своих желаниях, которые мы надеемся сбудутся в ближайшее время.

День весеннего равноденствия нынешний пусть яростно выжжет солнцем до ноги всю нечисть, залезшую в нашу красивую страну.

А нам даст силы, здоровье, веру.

Весна уже победила, и мы обязательно победим.

Это – очевидно.

Так нам, хоть и юная, но мудрая весна говорит.

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