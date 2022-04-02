Погода в Украине на 2 апреля: ожидается мокрый снег, дожди и температура до +20°C

В ближайшие дни в Украине будет контрасная погода: температура будет колебаться от нуля до 20 градусов, дождь и мокрый снег, туман и холодные солнечные прояснения.
Об этом говорится в прогнозе синоптика Натальи Диденко.
Подробности
В большинстве областей пройдут периодические дожди, в западных областях, в Житомирской и Черниговской областях — с мокрым снегом. В Крыму, Запорожской, Луганской и Донецкой областях – без существенных осадков.
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В большинстве центральных областей, на востоке и юге – сильный ветер.
Температура воздуха в Украине очень разнообразна:
- в западных областях 0…+3 градуса, теплее будет в Черновицкой области, до +10…+12 градусов;
- в северных областях +7…+12 градусов;
- в центральных областях: от винницких +11 до днепровских и полтавских +18…+20 градусов;
- в восточных областях +15…+20 градусов, в Приазовье +12…+16 градусов;
- в южной части +14...+20 градусов, на побережье может быть свежее.
В Киеве ожидается дождь, порывистый ветер, +8…+10 градусов. Поздним вечером субботы есть вероятность мокрого снега.
Напомним, NASA показало новые фото поверхности северного полушария Марса, где наступила весна и начал таять снег на песчаных дюнах.