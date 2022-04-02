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Погода в Украине на 2 апреля: ожидается мокрый снег, дожди и температура до +20°C

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2 апреля, 06:19
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В некоторых регионах ночью ожидается мороз
Периодические дожди пройдут в большинстве регионов. Коллаж "Сегодня"
Периодические дожди пройдут в большинстве регионов. Коллаж "Сегодня"

В ближайшие дни в Украине будет контрасная погода: температура будет колебаться от нуля до 20 градусов, дождь и мокрый снег, туман и холодные солнечные прояснения.

Об этом говорится в прогнозе синоптика Натальи Диденко.

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Подробности

В большинстве областей пройдут периодические дожди, в западных областях, в Житомирской и Черниговской областях — с мокрым снегом. В Крыму, Запорожской, Луганской и Донецкой областях – без существенных осадков.

В большинстве центральных областей, на востоке и юге – сильный ветер.

Температура воздуха в Украине очень разнообразна:

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  • в западных областях 0…+3 градуса, теплее будет в Черновицкой области, до +10…+12 градусов;
  • в северных областях +7…+12 градусов;
  • в центральных областях: от винницких +11 до днепровских и полтавских +18…+20 градусов;
  • в восточных областях +15…+20 градусов, в Приазовье +12…+16 градусов;
  • в южной части +14...+20 градусов, на побережье может быть свежее.

В Киеве ожидается дождь, порывистый ветер, +8…+10 градусов. Поздним вечером субботы есть вероятность мокрого снега.

Напомним, NASA показало новые фото поверхности северного полушария Марса, где наступила весна и начал таять снег на песчаных дюнах.

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