Погода в Украине на 16 марта: немного станет холоднее, но в целом пора удобрять чернозем орками

Прогноз погоды на среду обещает украинцам яркий солнечный день, но не такой теплый, как был вчера

Погода в Украине на 16 марта / Фото: pixabay.com

Магнитные бури продолжают выводить нас "из строя", но это лишь до конца недели. Это касается и погоды на сегодня. Затем нам обещают потепления. Подробнее о прогнозе погоды в Украине на 16 марта читайте дальше в статье.

Наталка Диденко говорит, что со среды, с 16 марта, ожидается в Украине похолодание. Самые низкие градусы будут на Харьковщине, Сумщине, Луганщине, Полтавщине, ночью от -7 до -13, днем от ​​-1 до -4 градуса. На остальной территории Украины в ближайшую ночь от -3 до -8 градусов, днем ​​предполагается от 0 до +5 градусов. Самой теплой ожидается западная часть, там будет максимально +6...+12 градусов.

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16 марта в Украине будет преобладать сухая погода, только в Карпатах и ​​Закарпатье возможен мокрый снег. В Киеве в среду немного похолодает: ночью -4, днем ​​+3 градуса. Без осадков.

Похолодание в Украине продлится до конца текущей недели – на следующей неделе, хоть и не стремительно, но все же снова потеплеет.

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память протоиерея Петра Турчанинова. В прежние времена заметили, какова середина марта – таково и лето. У крестьян была традиция обходить крест-накрест поле, обозначая тем, что солнцу недосуг отдыхать, надобно, мол, вести влагу, снежицей поле поить. С этого дня для огородников начинается подготовка картофеля на посадку.

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