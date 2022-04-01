Погода в Украине на 1 апреля: ожидается похолодание, дожди и даже снег

В некоторых регионах ночью ожидается мороз

Начало второго месяца весны в Украине будет богатым осадками в виде дождя и даже мокрого снега. Коллаж "Сегодня"

В пятницу, 1 апреля, температурная картинка в Украине будет неравномерной. Апрель дебютирует в Украине дождями, мокрым снегом, с колебаниями температуры воздуха от нуля до +20 градусов.

Об этом пишет синоптик Наталка Диденко на своей Facebook-странице.

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Погода в регионах

В центральных и восточных областях, а также в южной части страны столбики термометров подпрыгнут до +15… +20 градусов. В то же время в западных регионах уже похолодает до +6… +12 градусов, хотя, например, на Буковине еще удержатся +15… +17 градусов. Холодать начнет и на севере Украины, но основного похолодания стоит ожидать 2-3 апреля.

Дожди, местами сильные, пройдут в западных областях, в северной части, доберутся до Винницкой и Черкасской областей. На остальной территории Украины ожидается сухая погода.

В Киеве 1-го апреля предполагается дождь. Температура воздуха в течение дня немного понизится по сравнению с сегодняшней, ожидается около +11... +13 градусов.

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Напомним, первый месяц весны подошел к концу. Так, прогноз погоды на 31-е марта в Украине достаточно оптимистичен – будет очень тепло.