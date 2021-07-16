Погода в Украине на выходные 17-18 июля: включайте свои кондиционеры на полную

Выходные пройдут горячо, ведь термометры местами могут показывать до 36 градусов жары. Доставайте купальники и бегите спасаться от солнца в реку или бассейн

Погода в Украине на выходные 17-18 июля / Фото: Сегодня

Украину уже называют одной из самых горячих стран Европы и совсем не зря. Жара под 40 градусов держалась на протяжении недели и выходные не станут исключением. Все для того, чтобы вы успели насладиться неспешным купанием в реке, загоранием возле бассейна и быстрым поеданием мороженого. Некоторые регионы будут радоваться осадкам, но пророчество в песне "Цей дощ надовго" не сбудутся – кратковременные дожди и грозы все равно не собьют жару.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В субботу, 17 июля, дождей с грозами будет немало: зальет все западные области, север страны и часть центра, в том числе и Киев. При этом температура воздуха составит 30-36 градусов. В столице дожди и +34.

Погода в Киеве на выходные / Фото: скриншот

В воскресенье, 18 июля, снова дожди на западе, севере и в центре. В западных областях люди немного вздохнут с облегчением, ведь жара спадет до 26-29 градусов. А вот на востоке столбики термометров подпрыгнут до +36. В Киеве ожидается гроза и +32 градуса.

Погода в Украине на выходные / Фото: скриншот

Как вы уже поняли, выходные будут горячими, поэтому вместо того, чтобы сетовать на жару, включайте кондиционер попрохладнее и правильно планируйте свои выходные. Съездите на речку покупаться и захватите с собой прохладительные напитки. Как сохранить продукты и напитки холодными на пляже – мы писали тут.

Или отправляйтесь куда-то в загородный комплекс с бассейном, где вы сможете проваляться весь солнцепек на шезлонге под зонтиком. А если у вас для этих дел все еще нет купальника, тогда читайте материал про ТОП-8 самых модных купальников сезона и вперед на шопинг.

Но, если выбраться у вас никуда не получиться и все планы ограничиваются квартирой и диваном – читайте экономные лайфхаки, как охладить дом в жару и наслаждайтесь прохладой в любимом гнездышке.

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