Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Лайфхакер Техно

Тренд из прошлого

Канны-2021

Заморозка малины

Лайфхаки для трипа

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

Погода в Украине на выходные 17-18 июля: включайте свои кондиционеры на полную

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
16 июля, 18:00
Копировать ссылку
Выходные пройдут горячо, ведь термометры местами могут показывать до 36 градусов жары. Доставайте купальники и бегите спасаться от солнца в реку или бассейн
Погода в Украине на выходные 17-18 июля
Погода в Украине на выходные 17-18 июля / Фото: Сегодня

Украину уже называют одной из самых горячих стран Европы и совсем не зря. Жара под 40 градусов держалась на протяжении недели и выходные не станут исключением. Все для того, чтобы вы успели насладиться неспешным купанием в реке, загоранием возле бассейна и быстрым поеданием мороженого. Некоторые регионы будут радоваться осадкам, но пророчество в песне "Цей дощ надовго" не сбудутся – кратковременные дожди и грозы все равно не собьют жару.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В субботу, 17 июля, дождей с грозами будет немало: зальет все западные области, север страны и часть центра, в том числе и Киев. При этом температура воздуха составит 30-36 градусов. В столице дожди и +34.

Погода в Киеве на выходные
Погода в Киеве на выходные / Фото: скриншот

В воскресенье, 18 июля, снова дожди на западе, севере и в центре. В западных областях люди немного вздохнут с облегчением, ведь жара спадет до 26-29 градусов. А вот на востоке столбики термометров подпрыгнут до +36. В Киеве ожидается гроза и +32 градуса.

Погода в Украине на выходные
Погода в Украине на выходные / Фото: скриншот

Как вы уже поняли, выходные будут горячими, поэтому вместо того, чтобы сетовать на жару, включайте кондиционер попрохладнее и правильно планируйте свои выходные. Съездите на речку покупаться и захватите с собой прохладительные напитки. Как сохранить продукты и напитки холодными на пляже – мы писали тут.

В тренде

Или отправляйтесь куда-то в загородный комплекс с бассейном, где вы сможете проваляться весь солнцепек на шезлонге под зонтиком. А если у вас для этих дел все еще нет купальника, тогда читайте материал про ТОП-8 самых модных купальников сезона и вперед на шопинг.

Но, если выбраться у вас никуда не получиться и все планы ограничиваются квартирой и диваном – читайте экономные лайфхаки, как охладить дом в жару и наслаждайтесь прохладой в любимом гнездышке.

Читайте также советы врача, как пережить жару.

Смотрите видео: мир страдает от экстремальных погодных явлений

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Сольник звезды
Тина Кароль
16 июля / 20:00
5 главных концертов июля
Лайфхак дня
Как правильно загадывать желание
Хакнуть
Канны набирают обороты
6 - 17 июля

Тильда Суинтон с 23-летней дочерью на красной дорожке

Смотреть
Цитата дня

Он называл себя чуть ли не величайшим продюсером, заявлял, что "сделал" Пугачеву как певицу и благодаря ему она стала звездой. Ерунда! Ее никто не мог "сделать", кроме нее самой, потому что Алла — сильная, самодостаточная личность. Это Стефанович всю жизнь использовал ее имя.

Андрей Разин продюсер
Признание известного продюсера о покойном муже Пугачевой
Шэрон Стоун в платье-букете в Каннах
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Июль
Лайфхаки по календарю
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
11 - 17 июля
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Аренда VIP-яхты — ₴27 000/час
За что такие деньги?
тест
Угадаешь звезду по модному образу?
Попробовать
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Пользоваться зубною нитью
Почему это важно?
Гороскоп
Твой гороскоп на июль
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Куда поехать
Где отдохнуть в Украине, как за границей
Хочу узнать!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять