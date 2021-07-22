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Погода будет радовать украинцев завтра солнцем, но не жарой – прогноз на 23 июля

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
22 июля, 19:00
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В Киеве температура ночью будет + 14-16 градусов, а днем – 24-26 градусов тепла. Дождей по всей территории Украины не будет
Погода в Украине 23 июля
Погода в Украине 23 июля / Фото: Pixabay, Unsplash

Дожди с грозами, которые атаковали Украину в последние несколько дней, становятся на паузу и на арену выходит повелитель лета – солнце. Все, кто успел соскучиться по жаре, пускай еще немного подождут, ведь пока будет комфортная теплая погода +23-25 градусов. Какой будет погода по всей Украине завтра, 23 июля, читайте далее в материале.

По данным Укргидрометцентра, в пятницу по всей территории нашей страны дождя не предвидеться. Земля успеет просохнуть после череды дождливых дней под +23-25 градусов на западе Украины и в центральной ее части. На востоке обещают такую же комфортную температуру.

Погода в Украине на 23 июля
Погода в Украине на 23 июля / Фото: meteo.gov.ua

В Запорожье, Днепре, Херсоне, Одессе, Николаеве и Кропивницком будет всего на градус теплее – 24-26 градусов тепла. В Киеве температура ночью будет +14-16 градусов, а днем – 24-26 градуса.

Если вам такая температура воздуха комфортная и на море поехать пока не получается – отправляйтесь на пляж. Мы как раз собрали ТОП-5 пляжей неподалеку от Киева. В любом случае пойдете вы на пляж или решите прогуляться по городу – не забудьте сделать модный педикюр. Мы собрали восемь идей, которые стоит повторить этим летом.

Мы также писали, что в Кропивницком 20 июля непогода натворила бед – там даже смыло асфальт.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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