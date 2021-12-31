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Подборка песен на Новый год: 5 синглов Фрэнка Синатры для праздничного настроения

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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31 декабря, 12:00
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Что, как не музыка, поднимет настроение и настроит на встречу Нового года 2022
Лучшие хиты Фрэнка Синатры на Новый год 2022
Лучшие хиты Фрэнка Синатры на Новый год 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Новогодние настроение достигает своего апогея! Скупайте подарки, накрывайте на стол, поздравляйте близких, отправляйтесь на центральную елку либо встречайте самый главный праздник в году дома за просмотром любимых передач.

Поднять настроение в предпраздничной суете можно с помощью песен классика. Собрали для вас несколько хитов Фрэнка Синатры, слушать которые можно без остановки. Проникнуться духом веселья и радости они точно помогут.

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Let it Snow

Jingle Bells

Silent Night

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Have Yourself A Merry Little Christmas

Santa Claus is Coming To Town

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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