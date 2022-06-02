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Почему не стоит переезжать в Турцию – откровенное признание украинки

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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2 июня, 13:20
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Работодатели украинцев обесценивают, предлагая минимальную зарплату
Следует знать: в Турции возникнут проблемы с поиском работы
Следует знать: в Турции возникнут проблемы с поиском работы / Фото: Коллаж: Сегодня

Поиск работы среди переселенцев за границей – это актуальный вопрос. В Турции вакансию с соответствующей зарплатой найти сложно. Украинка Анна Бондаренко призналась в Instagram, что в Стамбуле недооценивают переселенцев, предлагая минимальную зарплату, несмотря на напряженный график.

Работодатели наживаются на сложном положении переселенцев. Предлагают минимальную зарплату с графиком работы более 10 часов. Вакансия посудомоечника этому пример.

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В принципе, здесь большинство работодателей считают: если ты приехал в Турцию, то в принципе готов на все. Мыть посуду с 9 до 22, 6 дней в неделю за 7500 грн? Канешна! – отметила украинка.

Еще разочаруют условиями и зарплатой вакансии няни или в гостиничной сфере.

Работа мечты с 7 до 23 в отеле подносить-выносить, с 2 выходными в месяц за 8 тыс.? О, да. Присматривать за ребенком, убирать, готовить без выходных в принципе за 10 тыс. грн? Супер, – отметила украинка.

Работодатели не спешат улучшать условия. Они понимают, что большинство согласится из-за необходимости оплачивать арендованное жилье и другие нужды. Но заработанных денег недостаточно для комфортной жизни.

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И хуже всего, люди вынуждены соглашаться, ведь нет других вариантов. А можно ли прожить здесь за эту зп? Нет. Максимум: снять комнату где-нибудь и питаться типа "Мивиной". Ехать сюда с планами найти работу – это вообще худший план, я уже сколько всех призываю этого не делать, – отметила украинка.

Проблематично общаться с работодателями, которые отказываются рассказывать детали вакансии онлайн. Необходимо ехать в офис, чтобы узнать информацию.

Как только ты спрашиваешь хоть что-то – все, ответа не жди. Ты должен приехать только к ним в офис, который находится где-то в жопе мира, и тогда ВОЗМОЖНО они что-то и скажут, – отметила украинка.

Узнайте также, почему пришлось доплачивать за бесплатные билеты Wizz Air украинке, летевшей в Швейцарию.

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Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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