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СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

5 жизненных лайфхаков, которым нас научил мультяшный персонаж Винни-Пух

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
14 октября, 10:55
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14 октября у легендарного Винни-Пуха День рождения! "Сегодня" расскажут 5 месседжей мультфильма из образа персонажа, которые следует применить в своей жизни. Конечно, если вы до сих пор этого не сделали
5 жизненных лайфхаков, которым нас научил мультяшный персонаж Винни-Пух
5 жизненных лайфхаков, которым нас научил мультяшный персонаж Винни-Пух / Фото: скриншот

Быть творческим

В любом случае у Винни-Пуха были авторские песни и стихи, которые он декламировал и в то же время поднимал себе настроение. Неважно – персонаж гулял, наслаждаясь жизнью, или падал с дерева из-за ветки, которая сломалась и помешала ему добраться до улья с медом. Он развлекал себя собственным творчеством, которое было для него утешением.

Винни-Пух научил нас быть творческими
Винни-Пух научил нас быть творческими / Фото: скриншот

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При падении с дерева он пел:

Мишка очень любит мёд! Почему? Кто поймёт? В самом деле, почему мёд так нравится ему?

А не прощался с жизнью и не благодарил Бога за мед, который он успел съесть за свою жизнь. Вспомните упомянутые слова персонажа и адаптируйте их под свою "жизу", когда будете "расправляться" с собственными проблемами.

Идти к своей цели, несмотря на неожиданные обстоятельства

Винни-Пух в мультфильме не сдавался и шел к своей цели. Иногда варианты, которые он придумывал, чтобы достичь желаемого, были крейзи. Без преувеличений! Вы тоже сразу вспомнили об идее Винни-Пуха пойти к Пятачку за надувным шариком? И полететь на нем к верхушке дерева, где есть улей с медом.

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Винни Пух научил нас идти к своей цели
Винни Пух научил нас идти к своей цели / Фото: скриншот

Позитивно мыслить в сложные моменты и не поддаваться депрессии

Вернемся к истории с ульем, к которому Винни-Пух добрался не с первого раза. Пятачок предложил ему два цветных шарика, чтобы тот использовал один из них и долетел до улья. Винни-Пух выбрал синий и аргументировал свой выбор.

Если шарик будет синий, то пчелы подумают, что это кусочек неба, – сказал он.

Винни Пух научил нас позитивно мыслить
Винни Пух научил нас позитивно мыслить / Фото: скриншот

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Согласитесь, что звучит как: "Посплю 4 часа, ведь дедлайны не отпускают. А утром проснусь на встречу в Zoom полон сил". Знакомо?

Отдыхать по максимуму, если есть возможность

С Пятачком во второй серии Винни-Пух пошел в гости. Они выбрали для посиделок дом друга кролика, который их радушно встретил. Хотя визит был неожиданный для него. Он угостил двух друзей порцией меда, но на этом не закончилось.

Словом, в итоге у кролика на несколько банок продукта стало меньше. Ведь Винни-Пух еще из тех любителей отрываться по максимуму, если есть возможность.

Винни-Пух научил нас отдыхать на полную, если есть возможность
Винни-Пух научил нас отдыхать на полную, если есть возможность / Фото: скриншот

Уверены, похожая ситуация была и у вас. И не возражайте, что следующая цитата у вас не ассоциируется с долгими посиделками: "Я только на один бокал игристого в гости зайду".

Не скрывать свою любовь и заботу к окружающим

И мы не только о любви Винни-Пуха к меду, но и о его заботливом отношении к друзьям. А еще о приключениях, которые каждый день случались на пути. Он всегда находил выход из ситуации, ведь делал все с любовью в сердце.

Винни-Пух научил нас не скрывать свою любовь и заботу к окружающим
Винни-Пух научил нас не скрывать свою любовь и заботу к окружающим / Фото: скриншот

Недавно мы также рассказывали о 10 принципах счастливых людей.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS

Окончила бакалавриат НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности редактор СМИ. Опыт работы в журналистике - от 1 года. Работала в изданиях "Большой Киев" и #Шотам. Автор самых дорогих текстов на сайте "Сегодня" в прямом смысле слова. Пишет для рубрики "Самое дорогое" и  NO STRESS.

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