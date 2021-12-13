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Первое издание "Гарри Поттера" ушло с молотка за 12 миллионов гривен – фото

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
13 декабря, 15:03
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Похоже, 2021-й стал удачным для Джоан Роулинг, которую в 2019 Forbes назвал самым высокооплачиваемым писателем мира
Первое издание "Гарри Поттера" продали с аукциона в США за рекордную сумму
Первое издание "Гарри Поттера" продали с аукциона в США за рекордную сумму / Фото: Коллаж: Сегодня

На аукционе в США продали первое издание романа Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" за 471 тыс. дол (12, 6 млн грн). Кстати, смотрите, как выглядят Гарри, Гермиона и Рон 20 лет спустя.

Продажа книги за такую сумму — это рекорд для коммерческих книг, которые были изданы в прошлом веке. Сначала на первое издание книги установили цену 75 тыс. дол (2 млн грн), но по итогу ее продали в семь раз дороже. Ранее книги этого издания "Гарри Поттера" покупали на аукционе от 110 (2, 9 млн грн) до 138 тыс. дол (3 714 414 грн), сообщает Heritage Auctions.

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Первое издание романа
Первое издание романа "Гарри Поттер и философский камень" было продано на аукционе в США за 12, 6 млн грн. / Фото: HERITAGE AUCTIONS

300 книг из 500 первых копий "Гарри Поттера и философского камня" были отправлены в школы и библиотеки Великобритании. В тот момент их цена не превышала 11 фунтов (392 грн).

Напомним, что 13 декабря 2020 года первое издание "Гарри Поттера и философского камня" было продано на аукционе за 68 тыс. фунтов стерлингов (2, 4 млн грн).

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В свое время серия из семи романов о маленьком чародее, выходившая в мир с 1997 по 2007 годы, принесла всемирную славу и признание Джоан Роулинг. Книги, изданные более чем на 80 языках, стали самыми продаваемыми в истории. Их общий тираж превышает 500 млн экземпляров.

По произведениям "Гарри Поттер" сняты восемь фильмов, сценарии которых утверждала сама автор "поттерианы". Кроме того, Джоан вошла в состав продюсеров последних двух частей.

В 2019 году Forbes назвал Джоан Роулинг самым высокооплачиваемым писателем мира. Тогда немалый доход ей принесла и пьеса "Гарри Поттер и проклятое дитя": за неделю писательнице удалось заработать 2,3 млн дол (61, 9 млн грн) на продаже билетов, что также является рекордной суммой для немузыкальной постановки в истории Бродвея.

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6 декабря 2021 года стриминговый сервис HBO Max выпустил первый трейлер специального эпизода "Возвращение в Хогвартс", приуроченный к 20-летию кинофраншизы о Гарри Поттере. Его премьера предполагается на 1 января 2022 года.

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Елена Мело Тсина
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