Вечер в стиле Luxury life Остапчуки запомнят навсегда. Один из перформансов – дельфины в Индийском океане

Остапчук с женой шиковали на яхте стоимостью более 1 млн долларов - смотрите, что их удивило больше всего

Украинский телеведущий Владимир Остапчук с семьей не перестают наслаждаться мальдивским отдыхом. Недавно мы рассказывали о вилле, которую арендовала пара (сутки стоили 44 тыс. гривен). Сегодня покажем их вечернюю прогулку на элитной яхте Princess 52. О ней рассказал Остапчук в своем Instagram.

В последний вечер мальдивского отдыха Остапчуки отправились в райскую прогулку на яхте Princess 52 Индийским океаном. Пара была не одна, а с украинским блогером Татьяной Пренткович и ее парнем.

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Яхта ассоциируется с двумя словами – Luxury life. Владимир Остапчук не скрывал статусность их прогулки, а охотно рассказал подписчикам о цене и о разновидности яхты. Компания каталась на яхте Princess 52, которая стоит 1 007 159 долларов США.

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Их отдых начался с рум-тура. Остапчук показал общую комнату, а дальше – три комфортабельных спальни, которые были похожи на номер 5-ти звездочного отеля.

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Дальше они ели фрукты и пили шампанское с видом на Индийский океан.

Самое интересное, что с ними случилось – это местные дельфины, которых они увидели в воде на расстоянии вытянутой руки.

Это просто нереально . Я впервые в жизни вижу дельфинов так близко в живой природе, – написал Остапчук в сторис в Instagram.

В завершение пара любовалась мальдивским закатом и устроила фотосессию.

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