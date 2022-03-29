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6 сервисов для онлайн-обучения, саморазвития и получения информации

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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29 марта, 20:40
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Полезные образовательные ресурсы и сервисы, оказывающие психологическую и другую помощь украинцам
Онлайн-программы для обучения, саморазвития и получения информации
Онлайн-программы для обучения, саморазвития и получения информации / Фото: pixabay.com

Елена Зеленская рассказала, как из тысячи детских рисунков создадут манифест-коллаж о войне в Украине, который выставят на международном цифровом NFT-аукционе. Министерство образования и науки Украины также занимаются полезным делом – вместе с партнерами они основали ряд полезных образовательных ресурсов, а также сервисов, оказывающих психологическую помощь.

"Образовательный Хаб – EduHub.in.ua" проводят ежедневные онлайн-встречи с сертифицированными психологами Ассоциации инновационного и цифрового образования.

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"НУМО" – программа для развития дошкольников, детский онлайн-сад с видеозанятиями для детей от 3 до 6 лет. Первый выпуск доступен для просмотра на YouTube-каналах МОН и UNICEF.

"Обучение без границ" – общий образовательный проект МОН, Министерства культуры и информационной политики, украинских телеканалов ПЛЮСПЛЮС, "Пиксель", региональных каналов Общественного вещателя и платформ онлайн-телевидения.

"Всеукраинская школа онлайн". Эту платформу с видеоуроками, конспектами и тестовыми заданиями могут использовать не только дети, но и взрослые. С целью удобства было разработано и мобильное приложение.

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Детские психологи и педагоги при поддержке Министерства образования и науки запустили телеграмм-канал "Підтримай дитину", в котором собрали игры, упражнения и советы, помогающие поддержать детей в трудные времена.

МОН в сотрудничестве с детским психологом разработало серию информационных материалов "Психологічна турбота від Світлани Ройз". Подборка видеоинструкций и инфографиков, содержащих рекомендации и практические советы для родителей.

Читайте о дистанционных платформах обучения на сайте Vogue.ua.

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Также смотрите: украинские подростки создали NFT-коллекцию рисунков, чтобы собрать деньги для ВСУ

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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