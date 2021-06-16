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Обычное пастбище превратилось в ромашковое поле на 25 гектаров: где эта красота и как доехать

Сегодня, 14:43

Доехать туристам до ромашкового поля непросто, но, говорят, оно того стоит. Директор Днестровского регионального ландшафтного парка назвал два способа, как добраться до поля

В Украине нашли ромашковое поле на 25 гектаров
В Украине нашли ромашковое поле на 25 гектаров
Фото: Pexels

Ромашковое поле на 25 гектаров. Такая красота цветет на территории Днестровского регионального ландшафтного парка. На месте усеянного ромашками поля сначала было обычное пастбище, которое впоследствии перестали использовать, и оно заросло цветами. Как туда добраться – далее в нашем материале.

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Доехать туристам до ромашкового поля непросто, но, говорят, оно того стоит. И если решитесь, то не медлите, ведь цветы вскоре начнут отцветать.

Директор Днестровского регионального ландшафтного парка Михаил Ковтун назвал два способа, как можно добраться до ромашкового поля:

Способ 1.

Это поселок Летячев Тернопольской области, и местные жители уже правильно расскажут, как туда дойти.

"Не доехать автомобилем, а просто дойти, потому что с дорогами проблема, и еще съезд к реке Днестр тяжелый", – поясняет Михаил Ковтун.

В Украине нашли ромашковое поле на 25 гектаров
В Украине нашли ромашковое поле на 25 гектаров
Фото: скриншот

Способ 2.

Из Ивано-Франковской области, бывший Городенковский район откуда вы лодкой переправиться на другой берег.

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цветы ромашка
Источник: Сегодня
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