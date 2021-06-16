Обычное пастбище превратилось в ромашковое поле на 25 гектаров: где эта красота и как доехать
Доехать туристам до ромашкового поля непросто, но, говорят, оно того стоит. Директор Днестровского регионального ландшафтного парка назвал два способа, как добраться до поля
Ромашковое поле на 25 гектаров. Такая красота цветет на территории Днестровского регионального ландшафтного парка. На месте усеянного ромашками поля сначала было обычное пастбище, которое впоследствии перестали использовать, и оно заросло цветами. Как туда добраться – далее в нашем материале.
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Доехать туристам до ромашкового поля непросто, но, говорят, оно того стоит. И если решитесь, то не медлите, ведь цветы вскоре начнут отцветать.
Директор Днестровского регионального ландшафтного парка Михаил Ковтун назвал два способа, как можно добраться до ромашкового поля:
Способ 1.
Это поселок Летячев Тернопольской области, и местные жители уже правильно расскажут, как туда дойти.
"Не доехать автомобилем, а просто дойти, потому что с дорогами проблема, и еще съезд к реке Днестр тяжелый", – поясняет Михаил Ковтун.
Способ 2.
Из Ивано-Франковской области, бывший Городенковский район откуда вы лодкой переправиться на другой берег.
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