Обычное пастбище превратилось в ромашковое поле на 25 гектаров: где эта красота и как доехать

Доехать туристам до ромашкового поля непросто, но, говорят, оно того стоит. Директор Днестровского регионального ландшафтного парка назвал два способа, как добраться до поля

В Украине нашли ромашковое поле на 25 гектаров Фото: Pexels

Ромашковое поле на 25 гектаров. Такая красота цветет на территории Днестровского регионального ландшафтного парка. На месте усеянного ромашками поля сначала было обычное пастбище, которое впоследствии перестали использовать, и оно заросло цветами. Как туда добраться – далее в нашем материале.

Тем временем в Киевском зоопарке беби-бум: разродились аж три символа года.

Доехать туристам до ромашкового поля непросто, но, говорят, оно того стоит. И если решитесь, то не медлите, ведь цветы вскоре начнут отцветать.

Директор Днестровского регионального ландшафтного парка Михаил Ковтун назвал два способа, как можно добраться до ромашкового поля:

Способ 1.

Это поселок Летячев Тернопольской области, и местные жители уже правильно расскажут, как туда дойти.

"Не доехать автомобилем, а просто дойти, потому что с дорогами проблема, и еще съезд к реке Днестр тяжелый", – поясняет Михаил Ковтун.

В Украине нашли ромашковое поле на 25 гектаров Фото: скриншот

Способ 2.

Из Ивано-Франковской области, бывший Городенковский район откуда вы лодкой переправиться на другой берег.

Ранее мы сообщали про Розовое озеро в Украине: где находится и каковы его лечебные свойства.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться