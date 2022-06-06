Нужно ли брать зонтик? Синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Сайт "Сегодня" расскажет, какой будет погода в Украине в начале недели

Погода в Украине/Фото: коллаж: "Сегодня"

Прогноз погоды в Украине на 6 июня, подготовленный синоптиками Укргидрометцентра, порадует жителей большинства областей. Сегодня температура воздуха будет именно такой, какой должна быть в летний период. Однако, несмотря на жару, в некоторых регионах нашей страны прогнозируют не совсем благоприятные для прогулок погодные условия.

В большинстве областей Украины ожидается теплая погода. Несмотря на это, в некоторых регионах прогнозируют дожди.

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Какая будет погода

Сегодня в Украине синоптики прогнозируют теплую погоду. Дожди следует ожидать только в четырех областях — Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Крыму. Поэтому стоит позаботиться о зонте. В то же время гроз не прогнозируют. Ветер — северо-восточный, 7-12 м/с.

На западе столбики термометров будут колебаться от 23 до 27 градусов тепла. На востоке нашей страны прогнозируют +24...+27 градусов.

В северных регионах – 21-26 градусов тепла. На юге ожидается 22-27 градусов выше нуля.

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В Киеве прогнозируют переменную облачность, без осадков, 23-25 градусов тепла, а в Симферополе будет идти дождь – +22…+24 градуса.

Погода и ее влияние на человека

Изменения погоды не одинаково сказываются на самочувствии разных людей. У здорового человека при смене погоды происходит своевременная настройка физиологических процессов в организме к изменяющимся условиям окружающей среды. В результате усиливается защитная реакция, и здоровые люди практически не испытывают негативного влияния погоды.

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У больного человека приспособительные реакции ослаблены, поэтому организм теряет способность быстро "перестраиваться". Влияние погодных условий на самочувствие человека связано также с возрастом и индивидуальной восприимчивостью организма.

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