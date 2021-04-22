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Новинка! Вина Villa Krim в бутылке 0,5 л – ваш размерчик

Сегодня, 08:00

ТМ Villa Krim впервые в Украине выпускает коллекцию в бутылке объемом 0,5 л

Торговая марка Villa Krim, являясь лидером и законодателем винного рынка уже на протяжении нескольких лет, не перестает удивлять и радовать своих потребителей новинками, аналогов которым нет на рынке.

Итак, представьте: вечер пятницы или любого другого дня. Дома ждет модный сериал, новый выпуск "Холостяка", оставленная на самом интересном месте книга. А может, запорхнуть к подружке поболтать? Или обсудить с любимым предстоящие выходные, отпуск, цвет обоев в спальне? Отличный план, который в сопровождении качественного вина станет совершенным. Единственное условие – угадать с объемом благородного напитка, чтобы, как говорится, ни много, ни мало. Вуаля! ТМ Villa Krim впервые в Украине выпускает коллекцию в бутылке с идеальным объемом 0,5 л. Ну что, вечер перестает быть томным?

Еще бы! Во-первых, насладившись хорошим вином "под сериальчик", вам не придется выливать не осиленные остатки, коря себя за расточительность. Во-вторых, 0,5 л – это ровно то количество напитка, которое позволит вам получить удовольствие от беседы с подругой, не потеряв при этом голову ни от вина, ни от мужчин, о которых точно будет идти речь. В-третьих, ваша дружба, висящая на волоске из-за того, что она пьет только красное, а вы предпочитаете белое, больше вне опасности, ведь каждая из вас теперь владеет любимой бутылкой Villa Krim безраздельно. И еще один аргумент в пользу объема 0,5 л – это, в конце концов, экономно, что важно для семейного бюджета (вы же планируете новые обои).

Создатели новой коллекции вин Villa Krim в объеме 0,5 л побеспокоились и о ваших вкусовых ощущениях, добавив в линейку сразу 4 позиции. Розовое полусладкое Rose Panthere для любительниц чего-то особенного, белое полусладкое Shateau Duron и красное полусладкое Shateau De Brezze выбирают за легкость и свежесть, белое сухое Tour De Provance - если вы предпочитаете классику. Экспериментируйте, ищите свой вкус! И не бойтесь ошибиться – с демократичными по цене 0,5 л вы можете себе это позволить.

Ольга Бовт, бренд-менеджер Villa Krim: "Нестандартная бутылка вина – это еще и отличное решение для компаний, в которых кто-то пьет только белое сухое или только красное полусладкое. Теперь идти на компромиссы ни к чему, каждый может взять "свою" бутылку вина и отлично провести время с друзьями. А можно, купив сет из 4 позиций Villa Krim 0,5 л, разнообразить вечер, устроив профессиональную дегустацию. Новинка уже в продаже. И как всегда – особенная для особенных!"

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вино бутылка Villa Krim
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