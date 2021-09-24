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Новая песня и откровенные признания о Евровидении: как "пошумел" Go_A на концерте (репортаж)

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
24 сентября, 18:18
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23 сентября группа выступила с сольником в Киеве. "Сегодня" посетил концерт и расскажет, как они "пошумели" и "разорвали" сцену
В Go_A состоялся концерт 23 сентября в Киеве
В Go_A состоялся концерт 23 сентября в Киеве / Фото: Facebook: Art Live

Спойлер: солистка Екатерина запрещала зрителям снимать на телефон, призналась, почему привычные концерты лучше "Евровидения" и извинялась за форс-мажор.

Узнайте также, как прошел концерт группы "Мумий Тролль" в Киеве, где не обошлось без скандалов.

Концерт начался не только из хитов и аплодисментов аудитории, но и извинений

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Сольник планировали провести на террасе D12, но из-за погодных условий, концерт перенесли в помещении галереи. Места внутри было меньше, на многих VIP-креслах, которые расположили напротив сцены, никто не сидел и они мешали. Некоторые фаны были возмущены, ведь эта "премиальность" закрыла проход к сцене.

VIP-места на концерте Go_A
VIP-места на концерте Go_A

Солист Екатерина в начале концерта извинилась за форс-мажорные обстоятельства. И напомнила, ради чего зрители на самом деле пришли на мероприятие.

Вам уютно? Извините за неудобства. Это форс-мажорные обстоятельства. Было много причин отменить концерт. Но люди сюда приходят за другим – музыкой. Давайте веселиться, – сказала она.

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В Go_A состоялся концерт 23 сентября в Киеве
В Go_A состоялся концерт 23 сентября в Киеве / Фото: Facebook: Art Live

Публика поддержала услышанное аплодисментами.

Солист Екатерина призналась, что концерт ей по душе больше, чем "Евровидение"

Для Екатерины важен контакт с аудиторией и эмоции фанов после услышанных песен. Певица одна из тех, кто охотно обнимется с гостями в зале во время концерта. Поговорит с ними, как с друзьями и спросит – "А как ваше настроение?". И она призналась, что такой формат ей ближе, чем на "Евровидении".

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Екатерина ценит коннект с фанами на концерте
Екатерина ценит коннект с фанами на концерте / Фото: Facebook: Art Live

Классический концерт – это прикольнее, чем "Евровидение". Конкурс, конечно, тоже классный, но это другой формат. Концерт, на котором мы находимся эмоциональнее, поэтому круче, – сказала она.

Затем солистка спела "Соловей", чтобы показать преимущество между "Евровидением" и концертом на практике. И сразу услышала слова поддержки и аплодисменты от аудитории.

/ Фото: Facebook: Art Live

Go_A презентовал новую песню "Русалочки", которую запретил снимать на видео

В начале концерта солистка спойлерила, говорила, что они с командой приготовила "ништячкы". Но мало кто догадывался, что "ништячкы" – новая песня "Русалочки".

Перед исполнением потенциального хита, Екатерина попросила выключить всех телефоны и не снимать выступление.

Go_A презентовал новую песню
Go_A презентовал новую песню "Русалочки" / Фото: Facebook: Art Live

А можно вас попросить на 1 песню выключить свои телефоны? Сейчас будет классный трек, и мы долго думали, сыграть ли его, – сказала она.

Людей, которые продолжали снимать, она шутливо называла "врагами".

Песню "Русалочки" зрители оценили. У нее есть шансы конкурировать с легендарным "Шумом" и треком "Соловей".

Спасибо, это была презентация нашей новой песни. Теперь Go_A пишет и такую музыку, – сказала после трека солистка.

Фаны закружились в хороводе у сцены и на VIP-места не обращали внимания

Группа на бис исполнила песню "Шум" и "разорвала" сцену. Как и фаны, которые закружились в хороводе и проигнорировали расположенные VIP-места. В конце концерта зрители направили свои эмоции в танец, а группа Go_A еще раз убедилась, что они законнектились с аудиторией.

Ранее мы рассказали, что в Киеве состоялся второй концерт Басты, несмотря на протесты.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS

Окончила бакалавриат НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности редактор СМИ. Опыт работы в журналистике - от 1 года. Работала в изданиях "Большой Киев" и #Шотам. Автор самых дорогих текстов на сайте "Сегодня" в прямом смысле слова. Пишет для рубрики "Самое дорогое" и  NO STRESS.

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