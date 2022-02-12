Ни при каких обстоятельствах не повторяйте это в Стамбуле – турагент рассказал о 8 запретах

Путешественникам, которые планируют лететь в Стамбул, следует учесть рекомендации эксперта

Турция популярна среди украинцев в течение 12 месяцев. Тур в один из курортов реально приобрести по выгодной цене с опцией "Все включено". Украинский боксер Александр Усик отметился на турецком курорте Кемере.

Стамбул остается для многих неразгаданным пунктом назначения, куда прилетают ради автентики и знакомства с "другой" Турцией. Ведь ежедневные купания – это не его прелести, там туристы развлекают по-другому. Перед поездкой учтите 8 правил, которыми не стоит пренебрегать. О них рассказала турагент Татьяна в своем ТикТок, чтобы обезопасить путешественников от казусов.

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1 – не берите с собой каблуки

В Стамбуле много подъемов вверх на улицах города, а еще брусчатка. Туристам ходить на каблуках будет неудобно. Решение – удобные кроссовки.

2 – не рассчитывайтесь валютой

Обменяйте деньги на турецкую лиру перед вылетом в Турцию или в аэропорту, или рассчитывайтесь картой.

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3 – не заказывайте кофе с молоком

Попробуйте настоящий крепкий турецкий кофе хотя бы раз в Стамбуле. Оставьте растительное или коровье молоко для завтраков дома.

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4 – не бойтесь заказывать уличную еду

Стамбул знаменит аутентичной едой по бюджетной цене, которую можно приобрести на улицах города. Но не покупайте рыбу на Галатском мосту, ведь цены – высокие, а вкус – не оправдывает стоимость.

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5 – не ограничивайтесь прогулками только по Старому городу

В Стамбуле немало туристических мест, которые достойны внимания каждого. Мейнстримным остается Старый город, где тусуется большинство туристов.

6 – не отказывайтесь от чая, который предлагают на базаре или в магазинах

Кто был в Турции, знает, что продавцы в магазинах – приветливые и щедрые. Чай – это один из бонусов, который достается туристу при выборе продуктов. Выпейте его в знак уважения к продавцу, который предложил вам напиток.

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7 – не забывайте торговаться

В Турции торговаться на аутентичных базарах – must do. Если ни разу не торговался – не был в стране. Это действенный способ сэкономить по меньшей мере 10% от стоимости. Попробуйте!

8 – не поднимайте щетку уличного обувщика, брошенную на землю

Обувщики, чистящие обувь на улицах Стамбула, имеют хитрый лайфхак для приманки клиентов. Они оставляют щетку на земле, а когда путешественник поднимает ее, чтобы помочь, начинают рассказывать об экстренной необходимости почистить их обувь здесь и сейчас. Если натолкнитесь на такой "прикол" – будьте готовы к 10-минутному общению.

Узнайте также о запретах в Египте, которые нужно учесть туристам во время отдыха. Один из них вы игнорировали, потому что не знали об особенностях поведения местных.