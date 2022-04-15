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Не знают, смогут ли вернуться домой: история трогательного фото дедушки с внучкой

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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15 апреля, 12:45
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Фото дедушки, убаюкивающего внучку, "облетело" Instagram, Facebook и другие социальные сети. Рассказываем историю фотографии, которая растрогает еще больше
Не знают, смогут ли вернуться домой: история трогательного фото дедушки с внучкой
Не знают, смогут ли вернуться домой: история трогательного фото дедушки с внучкой / Фото: Instagram: unicef_ukraine

Из-за агрессии России, тысячи украинцев покинули дома ради безопасности. 84-летний дедушка Валентин Николаевич на фото – один из них. Он впервые проехал самое длинное расстояние на стареньком авто, чтобы спасти родных из Запорожской области. Рассказываем его историю, опубликованную в Instagram детского фонда UNICEF.

Валентин Николаевич с семьей прятались от бомбардировок в селе Степное Запорожской области. Подвал дома был их "домом". Вместе с ним прятались сын, невестка, трое внуков и собачка.

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/ Фото: Instagram: unicef_ukraine

Валентин Николаевич решил перевести семью на Ивано-Франковщину после того, как они едва не потеряли маму детей Марию и съели все запасы. Дедушка – единственный водитель в семье. Он впервые одолел такое расстояние за рулем старенького авто, чтобы спасти родных.

/ Фото: Instagram: unicef_ukraine

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Первая остановка по дороге в Ивано-Франковскую область, была в центре для беженцев в Запорожье. Пока родители играли со старшими детьми, Валентин Николаевич убаюкивал 6-месячную Изабеллу, не догадываясь, что фотограф сделает снимок, который растрогает Сеть.

/ Фото: Instagram: unicef_ukraine

Дедушка видел Вторую мировую войну своими глазами в детстве. И не хотел, чтобы его внуки почувствовали военное положение на себе.

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Я в детстве играл патронами, но не хочу, чтобы у моих внуков было такое же детство, – говорит он.

Семья в безопасности, но они не знают, смогут ли когда-нибудь вернуться домой.

Узнайте также историю журналиста Евгении Бобрик, которая дважды пыталась спастись из Бучи.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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