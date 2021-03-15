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Не за все деньги мира: рассказываем, в каких заведениях Киева можно бюджетно выпить

Сегодня, 18:29

Цена стартует на напитки от 24 гривен

Выпить в столице бокал вина, или коктейль и уложиться в 100 гривен (или меньше) – реально. Потому что согласитесь, иногда заплатить за единицу алкоголя 200 гривен и выше – грабеж. Именно это и мотивировало нас собрать для вас самые бюджетные локации, которые предлагают выпивку по адекватным ценам в одной статье.

И напоминаем, если вы до сих пор в поисках подарков для ваших родных (потому что весна – это постоянные праздники), то предлагаем наш календарь. Там вы найдете замечательный подарок, которым удивите ваших родных и друзей.

Negroni Aperitivo Bar

Это новый бар с настроением итальянской вечеринки (демократической, но классной), который открыли неподалеку Золотых Ворот. Словом, с него надо стартовать, если хотите вкусного и атмосферного начала незабываемого вечера.

Negroni Aperitivo Bar
Negroni Aperitivo Bar
Фото: Negroni Aperitivo Bar

Особенность: в основе многих коктейлей – негрони (как ни странно). И их делают на итальянских аперитивах и биттерах от Negroni Antica Distilleria. Алкосмеси заранее приготовленные и их подают из крана, долго коктейля ждать не придется. Кстати, если захотите взять с собой – получите коктейль в ретро-банке.

Цены: Negroni, Boulevardier, Americano, Negroni Spritz, Venetian Spritz, Hugo, Rosita – 90 гривен. Вина – от 50 гривен (100-150 мл) за порцию. Крепкие напитки: бурбон, ром, скотч, джин, водка – 60 гривен (50 мл).

Как найти: ул. Ярославов Вал, 13.

Flowers Mafia Bar

Это бар, где разная по возрасту, ценностями и жизненными приоритетами аудитория, нашла место силы и вдохновения. Здесь атмосферно и локация заслуживает внимания. Даже если не акцентировать на низком прайсе выпивки.

Flowers Mafia Bar
Flowers Mafia Bar
Фото: Flowers Mafia Bar

Особенность: "сидры дня" и живые цветы.

Ежедневно в баре предлагают "сидр дня", но какого вкуса вы приобретете напиток – бармен не расскажет. Это секрет, пока вы сами не попробуете. В него также добавляют живые розы для украшения. Словом, чтобы вы случайно не забыли, как называется бар после очередной порции алкоголя. Цена сидра – 33 гривны.

Подача напитков
Подача напитков
Фото: Flowers Mafia Bar

Цены: мартини, окхарт-кола, Апероль-тоник, кампари-тоник, просекко, бурбон, Негрони, джин-тоник – от 33 до 99 гривен (зависит от порции). "Апероль шприц", "Мартини фиерро шприц" – от 66 до 132 гривен.

Как найти: ул. Сагайдачного, 41, ул. Софиевская, 4, ул. Владимирская, 69, ул. Шота Руставели, 19.

The Drinkery

Название бара – The Drinkery, говорит само за себя! И место позиционируют лучшим для питья бюджетных шотов с интересными вариациями. Сюда приходят после тяжелого рабочего дня, или по выходным, выпить и расслабиться.

Ассортимент шотов
Ассортимент шотов
Фото: the_drinkery_ukraine

Особенность: однозначно шоты. Кстати, если будете покупать в наборе, то цена одного получится только 24 гривны. В барах Киева прайс таких от 100 гривен и выше.

Цены: шоты – по 35 гривен, сидр и пиво до 50 гривен, вино, глинтвейн, грог – 45 гривен (150 мл). Из крепких напитков: "Зубровка", бренди, настойка, наливка – 35 гривен (по 40 мл).

Как найти: ул. Пушкинская 20 – рядом с м.Театральная.

"Пьяная вишня"

Уверены, что вы слышали об этом заведении, потому что это классика всех вечеров уик-энда. Но мы не могли о ней не вспомнить, ведь это культовое место, которое есть во многих уголках Украины. Здесь вы можете попробовать наливку с вишнями в холодной подаче – классическую, а также горячую, как глинтвейн.

Горячий формат подачи
Горячий формат подачи
Фото: Piana Vyshnia

Особенность: вишни! Они здесь повсюду и не только на дне бокала с наливкой, но и в дизайне. В воздухе заведения также бурлит вишневый аромат, который опьяняет посетителей.

Цены: классическая наливка – 42 гривны (100 мл), горячий формат наливки – 62 гривны (150 мл).

Как найти: ул. Большая Васильковская, 16, ул. Бориса Гринченко, 2/1, ул. Крещатик, 7/11, ул. Оболонский проспект, 1-Б, Андреевский спуск, 2а.

Naprosecco. Oyster & Co

Владельцы позиционируют заведение первым демократическим сифуд-баром в Украине. Потому что здесь меню с акцентом на морские деликатесы по умеренным ценам. А относительно алкоголя, то тут только слабоалкогольные напитки.

Особенности: алкопозиции для локации подобраны с учетом основных блюд. Конечно, здесь не найдете шотов или текилы, но сможете выбрать вкусное вино по умеренному прайсу к морепродуктам.

Цены: просекко, лимончелло – 55 гривен (150 мл), вино, глинтвейн – 44 гривны, бутылка вина – 166-444 гривен. К слову, в некоторых заведениях Киева нужно заплатить около 150 гривен за бокал вина, а здесь можно целую бутылку за такой прайс купить.

Как найти: ул.Петра Сагайдачного, 41 – недалеко от станций метро "Почтовая" и "Контрактовая".

Бюджетные заведения Дмитрия Борисова

Подборка заведений известного ресторатора популярна во всей Украине, а все из-за приятного прайса. Потому что стоит здесь еда и напитки – 1 евро. Но есть один минус: всегда много людей, и стоять в очереди для гостей заведения – это уже традиция. Но даже это не пугает посетителей, потому что цены – поражают. Сами посмотрите.

Начнем с "Белого налива": сидр – от 29 до 39 гривен, наливки – от 29 до 39 гривен, пунш – 39 гривен.

Как найти: ул. Крещатик, 23а, б-р Тараса Шевченко, 36А, ул. Большая Васильковская, 14, ул. Оболонский проспект, 26, пр-т Победы, 28А.

"Белый налив"
"Белый налив"
Фото: rau

Продолжим "Мушлей". По своим гастрономическим предложениям похож на Naprosecco. Oyster & Co. Здесь также акцент на морепродукты.

Цены: бокал белого полусладкого/сухого, сидра яблочного, глинтвейна, пива – 39 гривен, бокал Frizzante – 49 гривен, коктейль Mushlya Spritz – 59 гривен. Напитки в бутылках: вермут, игристое, брют, шардоне, мерло – 195 гривен.

Как найти: ул. Крещатик, 25, ул. Бассейная, 2, ул. Большая Васильковская, 43, ул. Спасская, 5, ул. Русановский бульвар, 1, ул. Оболонский проспект, 26.

В PINZARELLA найдете напитки покрепче, но цены будут не менее приятные.

Цены: пиво и сидры – 39 гривен (330 мл), джин и ром – 49 гривен (50 мл), глинтвейн – 69 гривен (250 мл), бокал вина – от 39 до 49 гривен. Вермут – 39 гривен (100 мл) и Лимончелло "Шприц" – 69 гривен (250 мл).

Как найти: ул. Большая Васильковская, 41, ул. Бассейная, 2.

Недавно мы также рассказывали об особенностях веганского вина.

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