Не только Говерла: какие три горы нужно покорить каждом украинцу

Планируете восхождение летом в Карпаты, но не знаете, куда именно? Мы расскажем о трех горах для однодневного маршрута, которые под силу даже новичкам

На какую гору подняться летом-2021

О вершинах must see в Украине рассказала горный гид-инструктор Надежда Правда. Недавно она делилась с нами чек-листом для похода в горы. Спойлер: одна из вершин не мейнстримная, но достойна конкурировать с Говерлой. Интересно, какую выберете вы?!

Надежда Правда – сопровождающий / Фото: пресс-служба

Как насчет популярного Попа Ивана Черногорского?

Одна из самых высоких гор Украины – Поп Иван Черногорский, которая возвышается на 2028 метрах и расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Во время покорения вершины путешественники наслаждаются не только красотой природы вокруг, но и туристическими локациями, которые они встречают на пути.

Гора Поп Иван Черногорский высотой 2028 метров / Фото: Wikipedia

Если рискнете пойти, то увидите гору Ушастый Камень, Дзембронские водопады, и полоныну Смотрич, где есть сыроварня, на которой можно приобрести локальную брынзу и другие сыры. Но изюминка путешествия все же на самой вершине Попа Ивана – это астрономическая и метеорологическая обсерватория "Белый слон", которая находится на реконструкции.

Астрономическая и метеорологическая обсерватория "Белый слон" / Фото: Wikipedia

Откуда стартовать: если вы за однодневный маршрут, то из села Дземброня Ивано-Франковской области, или с полонины Смотрич (которая ориентировочно в 22 км от Дземброни). Ориентировочное время восхождения 8 часов. Если вы любители походов хотя бы на два дня, рекомендуем стартовать из села Шибеное. И Поп Иван будет первой горой, которую вы покорите, а конечная остановка – село Дземброня. Конечно, не обойдется и без ночевки в горах.

Внимание: дорога на местности в Дземброни экстремальная. Рекомендуем добираться транспортом, который приспособится к дорожным неудобствам.

Следующая – неизведанная Парашка!

Эта львовская гора не так популярна, как Говерла или Поп Иван. Но експерт отметила, что во время дебютного восхождения она с группой не ожидала, что по сложности поднятия ее можно будет сравнить с Говерлой. А у пейзажей Парашки есть все шансы стать конкурентами уже упомянутой горы.

Восхождение на гору Парашка-2021 / Фото: karpaty.life

Высота Парашки – 1268,5 метров, и это самая высокая вершина Львовщины. Первых 500 метров восхождения – не из легких, потому что туристы преодолевают "крутой" подъем, дальше маршрут комфортный. Если сравнить со стартом восхождения на Говерлу с учебно-спортивной базы "Заросляк", то он сложнее.

Виды с горы Парашка / Фото: пресс-служба

Ориентировочное время восхождения на Парашку – 11 часов, и за день вы пройдете 16 км (туда и обратно). А чтобы преодолеть путь в обе стороны на Говерлу, путешественники проходят меньший километраж.

Откуда стартовать: из города Сколе Львовской области, от супермаркета "Рукавичка".

Внимание: рекомендуется покорять гору с гидом, или людьми, которые посещали ее неоднократно. Ведь маркировки на пути к Парашке нечеткие, можно заблудиться.

И в завершение – гора Хомяк!

Хомяк, которая находится в Ивано-Франковской области – это классика для любителей гор, как и Говерла. Ее высота 1542 метра, а добираться придется ориентировочно 8 часов.

Маршрут к подножию вершины красивый: вас поразят горной эстетикой лес и серпантины. Но последние 500 метров "хардкорные", и в то же время интересные, ведь путешественник видит сплошные большие камни вместо привычной поляны. На Говерле такого не увидеть. С Хомяка вы заметите пейзажи на Буковель и Говерлу.

Маршрут на гору Хомяк и виды / Фото: Wikipedia

Откуда стартовать: туристы начинают восхождение у поворота в село Поляница. Скопления народа, который собрался на Хомяк вы сразу заметите!

Внимание: для покорения горы гид необязателен, потому что большой поток людей и достоверная маркировка не дадут вам заблудиться.

Рассвет на горе Хомяк высотой 1542 метра / Фото: Wikipedia

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