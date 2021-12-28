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Не найдете в Google: ТОП-5 авторских коктейлей для Нового года (рецепты)

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Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
28 декабря, 10:03
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Классический коктейль Pornstar Martini в новогодней вариации и другие оригинальные рецепты, которые захотите приготовить дома
/ Фото: Инфографика Life Сегодня

До Нового года-2022 считанные дни. Мы пообщались с руководителем киевского бара PR Bar Александром Сагань, у которого 10-летний стаж приготовления коктейлей. Он рассказал "Сегодня" о лучших алкогольных сочетаниях для новогодней вечеринки. Добавьте их в меню на Новый год.

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Это не классические рецепты, а авторские. Их вы не найдете в Google. Александр с командой бара придумал их, вдохновляясь новогодними фильмами, пряным глинтвейном и праздничной аурой. Коктейли после первого глотка "телепортируют" в атмосферу праздника. Удивите ими своих гостей! Но сначала узнайте, как правильно формировать коктейльное меню.

4 правила формирования меню напитков на Новый год

Готовьте коктейли на основе алкогольных напитков, которые любите вы и гости вечера. Важно, чтобы напитки дополняли десятки рецептур, а не только одну. Для наших ТОП-5 коктейлей нужны джин, водка, игристое, виски и ром, из которых можно приготовить, что угодно.

Выбирайте рецепты, где не требуется инвентарь профессионального бармена. Чтобы сделать коктейли из нашей подборки, понадобятся только шейкер, ситце, ложка и бокал для смешивания напитков.

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Не выбирайте сложные рецепты коктейлей, которые готовятся долго. Александр Сагань и команда бара позаботились, чтобы вы потратили минимум времени. Для приготовления одного из коктейлей нашей подборки понадобится от 5 до 10 мин.

Заморозьте много льда, потому что без него ни один коктейль не будет вкусным. Он охлаждает напиток и делает его освежающим. Воспользуйтесь силиконовыми формами для заморозки льда и сделайте его как можно больше.

О главных правилах, которые помогут на день стать домашним барменом, вы узнали. Теперь айда готовить коктейли!

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1 – NY gin&tonic с ягодными нотами

После увиденного названия подумали, что это типичный джин с тоником? Нет. Но их объединяет простое приготовление. Коктейль с интересным вкусом благодаря ноткам ягод, потому что в его основе малиновый джин. Напиток с минимальной терпкостью, ведь в рецептуре гранатовый тоник. После первого глотка хочется повторить, чтобы снова почувствовать малиновое наслаждение и неожиданный "гранатовый характер".

Ингредиенты:

  • 50 мл малинового джина.
  • 150 мл гранатового тоника.
  • Несколько колец лимона и гранатовых зерен.
  • Листья свежей мяты.
  • Лед.

Способ приготовления:

  • Добавить все ингредиенты в бокал со льдом.
  • Перемешать ложкой.
  • Украсить свежей мятой.
  • Сделать первый глоток и повторить снова.

2 – Drunk Rudolpf с мандариновым вкусом

Пили коктейль Pornstar Martini? Drunk Rudolpf – это его зимняя интерпретация. Бармены PR Bar вдохновились классической рецептурой и создали вариант коктейля для новогодних тусовок. После первого глотка вы почувствуете мандариновые нотки, потому что в рецептуре водка со вкусом именно этого фрукта, а не классическая, как у Pornstar Martini. И, конечно, пюре из маракуйи. Сочетание тропических вкусов коктейля удивит каждого.

Ингредиенты:

  • 50 мл мандариновой водки.
  • 25 мл пюре из маракуйи.
  • 100 мл сухого игристого вина.
  • Щепотка ванилина.
  • Долька мандарина и его цедра для украшения.
  • Лед.

Способ приготовления:

  • Все ингредиенты встряхнуть в шейкере.
  • Добавить лед в бокал из которого будете пить.
  • Процедить смесь в бокал через сито.
  • Украсить напиток цедрой и дольками мандарина.
  • Испытать наслаждение от вкуса коктейля.

3 – Santa's Cherry с пряной вишней

Если не любите джин и водку, потому что обожаете виски, то коктейль Santa's Cherry для вас. В его основе американский виски, вишневое пюре и лимонный сок. Благодаря фруктам напиток имеет насыщенный вкус, кислинку и терпкость. На приготовление нужно потратить 4 минуты. Рекомендуем сделать на Новый год коктейль именно по этому оригинальному рецепту, а не банальное сочетание виски с Coca-Cola.

Ингредиенты:

  • 40 мл американского виски.
  • 10 мл лимонного сока.
  • 20 мл сахарного сиропа.
  • 40 мл вишневого пюре.
  • Лед.

Способ приготовления:

  • Все ингредиенты встряхнуть в шейкере.
  • Добавить лед в бокал, из которого будете пить.
  • Процедить смесь в бокал с помощью сита.
  • Украсить напиток цедрой лимона и вишней на шпажке.
  • Сделать глоток и узнать, какой он на вкус, этот алкогольный шедевр.

4 – Ginger mood с пряностями

Пряный коктейль Ginger mood на основе джина с ревенем и имбирем понравится людям, которые любят не спеша пить напитки в уютной атмосфере. Нотки имбиря в рецептуре вы сразу узнаете, потому что он придаст горчинки, а терпкий каркаде будет освежать, поэтому вкус напитка будет сбалансирован. Коктейль приготовьте вместо глинтвейна, когда будете смотреть "Один дома" 1 января.

Ингредиенты:

  • 40 мл джина с ревенем и имбирем.
  • 30 мл сиропа каркаде*.
  • 15 мл лимонного сока.
  • 100 мл безалкогольного тоника "Имбирный эль".
  • Цукаты имбиря для украшения.
  • Лед.

*Для приготовления каркаде сиропа, смешайте 1 литр воды, 0,5 кг сахара и 100 г чая каркаде в кастрюле и доведите до кипения. Далее смесь варите на минимальном огне 15 мин, затем процедите и охладите, чтобы добавить в коктейль. Сиропа хватит на компанию друзей!

Способ приготовления:

  • Все ингредиенты добавьте в бокал со льдом и перемешайте ложкой.
  • Украсьте имбирными цукатами.
  • Наслаждайтесь и знайте, вы захотите его повторить.

5 – Fireplace seating, который напомнит душистый чай

Бармены PR Bar придумали коктейль Fireplace seating, вдохновившись уютными посиделками у камина. Поверьте, напиток дополнит эту атмосферу. В основе коктейля пряный ром, пюре из облепихи и апельсиновый сок. Ингредиенты напоминают рецептуру согревающих чаев. На Новый год рекомендуем приготовить алкогольный пряный чай и выпить несколько бокалов до 00:00.

Ингредиенты:

  • 50 мл пряного рома.
  • 40 мл пюре из облепихи*.
  • 40 мл апельсинового сока.
  • 25 мл сахарного сиропа*.
  • Веточка тимьяна и несколько облепиховых ягод для украшения.
  • Слайс апельсина для украшения.
  • Лед.

*Для приготовления сахарного сиропа смешайте в кастрюле 1 кг сахара и 750 мл воды. Затем помешивайте жидкость, чтобы сахар растопился, охладите ее и добавляйте в напиток.

*Для приготовления пюре из облепихи разморозьте 1 кг фрукта и добавьте 400 мл сахарного сиропа. Затем взбейте в блендере смесь, процедите через сито.

Способ приготовления:

  • Все ингредиенты перемешайте в шейкере.
  • Добавьте лед в бокал из которого будете пить коктейль.
  • Затем процедите через сито смесь в бокал.
  • Украсьте слайсом апельсина, веточкой чабреца и облепиховыми ягодами.
  • Попробуйте коктейль и расскажите другим о напитке для посиделок у камина.

Недавно мы рассказывали, где праздновать Новый год-2022 в Украине.

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Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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