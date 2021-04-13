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Американское издание Insider назвало самый красивый McDonald's. Он считается памятником XIX века

Сегодня, 20:10

Заведение находится в Нью-Гайд-Парке (США, штат Нью-Йорк) и из-за статуса памятника в нем запрещено делать типичный дизайн бренда

В Нью-Гайд-Парке журналистка Insider нашла заведение McDonald's с оригинальным дизайном, который является историческим памятником. Она провела ревизию и назвала его самым красивым в Америке. Об этом сообщается на официальном сайте издания.

Здание заведения McDonald's является исторической достопримечательностью в грузинском стиле XIX века. Построено оно в 1795 году, жителями которого была семья Джозефа Дентона – потомка одного из основателей города Хэмпстед. Семья жила в нем поколениями до Второй мировой войны, затем его выкупали под различные кафе. Последним местом общественного питания локации стал McDonald's, который приобрел особняк в 1986 году за 1 миллион долларов.

Фото: Insider

Сначала бренд планировал дом апгрейдить под дизайн франшизы, но это было невозможно! Потому что в 1988 году особняк получил статус исторической достопримечательности, которую запрещено сносить и вносить существенные изменения. И McDonald's отреставрировал дом с соблюдением дизайнерских особенностей XIX века и в данный момент принимает гостей. Называют локацию не просто заведением быстрого питания, а историческим местом, где можно перекусить бургерами.

Фото: Insider

Локация имеет эстетичный вид снаружи по аналогии, как в 1991 году при открытии. Дизайн в спокойных тонах, напоминающий фермерский дом есть нетипичным для франшизы, но именно он сделал место изюминкой в Америке.

Фото: Insider

Внешний вид фасада восстановили учитывая фотографию дома в 1920 году. Это фото можно найти в ресторане, висит оно у кассы.

Внутри соблюдено аналогичную палитру, как и снаружи: черные и белые оттенки преобладают – они напоминают ресторан, где нет "кричащих" цветов, которые отвлекают.

Фото: Insider

Фото: Insider

Фото: Insider

В заведении чувствуется спокойствие за счет дизайна. Здесь сложно представить большую очередь в час пик, когда люди ожидают свои заказы и поспешно обедают. А это и не удивительно! Когда его открыли, то владелец франшизы сказал The New York Times, что планируют место сделать "высококлассным". Единственное, что напоминает здесь о типичном McDonald's – кухня и зона кассы.

Фото: Insider

Сейчас место есть популярным локальным заведением с нетипичным дизайном франшизы, которое пользуется спросом с 90-х годов!

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