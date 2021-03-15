На аукционе продали коньяк с подписью Jay-Z за 52 500 долларов

Это была редкая бутылка от D'Ussé

Коньяк бренда D'Ussé (совладельцами которого являются Jay-Z и Bacardi) продали на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 52 500 долларов, об этом сообщает Forbes. Особенную единицу официально называют "бутылкой №1".

Ее изготовили на 50-е день рождения Jay-Z в 2019 году и имеет она пробку из 24-каратным золотом, но ключевое – выгравированная подпись рэпера. Премиальный коньяк поместили в хрустальный графин формы бриллианта.

D’USSÉ Фото: sothebys.com

Деньги с продажи редкой единицы поступили фонду Шона Картера. Он помогает молодым специалистам, цель которых – открыть собственный бизнес.

Sotheby's еще не разглашал покупателя, который приобрел коньяк D'Ussé за 52 500 долларов.

D’Ussé Фото: D’Ussé

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