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На Закарпатье расцвела уникальная Долина нарциссов: впечатляющие фото

Сегодня, 11:49

Цветы появились на две недели позже и их пик цветения ожидают 22 и 23 мая

На Закарпатье обильным цветом покрылась уникальная долина нарциссов, где растет горный узколистный вид цветка. Об этом сообщают в новостях "Сегодня".

Сюжет Кравец Євгении
Видео: Сегодня

На Закарпатье расцвели уникальные нарциссы в долине, которая занимает площадь 170 гектаров. Это единственное в Украине место, где растет горный узколистный нарцисс. Они появились на две недели позже, чем обычно, но на вид не менее впечатляющие.

Локация уникальная для Украины и одна из самых популярных туристических достопримечательностей Закарпатья весной. Пик нарциссов ожидают 22 и 23 мая, которые будут цвести ориентировочно еще две недели.

Недавно мы рассказали о цветочном фестивале в Киеве, где расцвело 700 тысяч разноцветных тюльпанов. А также о парках столицы, где можно увидеть ароматные сезонные цветы.

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