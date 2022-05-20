Must have: один чат-бот, который нужен каждому переселенцу за границей

Как найти жилье, приют, работу и адаптироваться в новой стране, расскажут в чат-боте Handy Friends

Чат-бот Handy Friends - must have для переселенцев / Фото: Getty Images

Украинцы после вынужденного переезда за границу находятся в стрессе. Их ждет новая жизнь, где нужно начинать все заново: искать работу, учить язык, оформить ребенка в учебное заведение, а еще банально – не потеряться в мегаполисе в первые дни. Чат-бот Handy Friends в Telegram с самой необходимой информацией – must have для переселенцев, который облегчит процесс адаптации.

Цифровой ассистент Handy Friends поможет адаптироваться украинцам в 44 странах мира. Среди перечня: Великобритания, Австрия, Польша, Румыния, Италия, Чехия, Албания, Греция, Эстония, Ирландия и другие. Его создала команда Handy.ai, чтобы облегчить поиск важной информации для беженцев и предоставить ее на одной платформе.

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В чат-боте Handy Friends есть информация о жилье, транспорте, образовании, поиске работы, юридической помощи, психологической поддержке и медицинских услугах за рубежом.

Найдете Handy Friends не только в Telegram, но и в Viber.

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