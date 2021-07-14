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Must have: 7 приложений, которые нужно загрузить каждому путешественнику

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
14 июля, 20:30
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Вы узнаете, как найти самый дешевый отель на рынке, страховку, а также пользоваться виртуальной сим-картой для связи и обменником валют
Must have: 7 приложений, которые нужно загрузить каждому путешественнику
Must have: 7 приложений, которые нужно загрузить каждому путешественнику

Собираетесь в отпуск? Если да, то, кроме чемодана с модными купальными костюмами, вам понадобятся 7 приложений для удачного путешествия. Ими поделилась тревел-блогерка Маша Себова. Почему их следует сохранить и воспользоваться? Ведь она посетила 45 стран и знает, что понадобится туристу независимо от того, в Турции он или на Сейшельских островах.

Тревел-блогер Маша Себова
Тревел-блогер Маша Себова / Фото: Instagram: sebova

1 – Xе

Фаворит Маши Себовой – приложение Xе. Это онлайн-конвертер валют, который облегчит жизнь туристу в новой стране. Ведь в нем можно рассчитать сумму, которую вы получите, если обменяете в локальном канторе гривни (или другую валюту) на валюту страны. Например: если укажете 1 тыс. гривен в приложении, то в эквиваленте увидите расчет этой суммы в другой валюте. По желанию можно в то же время контролировать до 20 валют и посмотреть изменения курса за последний период. Приложение также работает в офлайне, если установить нужные вам валюты до начала пользования.

Конвертирования валют в приложении Xе
Конвертирования валют в приложении Xе / Фото: скриншот

2 – Google Maps

Как бы банально ни воспринималось, но Google Maps также вошел в список любимых приложений тревел-блогера. Ведь это нужная "штука" для исследования новых стран. Конечно, если вы загрузите карту нужного региона в офлайн и сможете юзать ею без использования интернета. Поверьте, так вы не потеряетесь в новом городе! И не нужно будет искать бесплатный Wi-Fi или место для покупки сим-карты, чтобы сориентироваться на новой местности. Попробуйте!

Приложение Google Maps
Приложение Google Maps / Фото: скриншот

3 – Hotels Combined

Это приложение для тех, кто хочет сэкономить на гостинице! Ведь в Hotels Combined вы промониторите и сравните цену конкретного жилья на разных сайтах. Не спешите бронировать отель сразу на Booking, сначала ознакомьтесь с прайсом данного предложения в упомянутом приложении. С ним вы не прогадаете, потому что будете видеть ценовую политику других сайтов.

Приложение Hotels Combined
Приложение Hotels Combined / Фото: скриншот

4 – Airbnb

Не единственным Booking! Маша Себова подметила, что чаще пользуется Airbnb, ведь там большой выбор апартаментов. И в большинстве случаев в них жить дешевле, чем в гостиницах. Но в некоторых местностях там представлено минимально предложений. Например, когда блогерка посетила остров Корфу (Греция), то в Airbnb было размещено лишь три квартиры. Пришлось юзать Booking!

Приложение Airbnb
Приложение Airbnb / Фото: скриншот

В тренде

5 – Airalo

Приложение Airalo для тех, кто хочет быть на связи с родными даже во время пребывания в другой стране. И, нет, покупать пластиковую сим-карту не нужно! Стоит только загрузить Airalo и вы получите ее в виртуальном формате. Сможете также выбрать удобный тариф и пополнять счет онлайн. И все в одном приложении! Тревел-блогерка добавила, что это дешевле, чем покупать сим-карту на месте. Проверите? К слову, в Apple Store указано, что прайс на онлайновую сим-карту стартует от 4,5 дол.

Приложение Airalo
Приложение Airalo / Фото: apps.apple.com

6 – Hotline finance

Еще одно приложение must have – Hotline finance. Оно понадобится, если в путешествие необходима страховка. Достаточно лишь ввести даты трипа и место назначения, чтобы получить перечень выгодных предложений с прайсом от различных компаний. Тревел-блогерка добавила, что сама юзала его минимум 20 раз.

Приложение Hotline finance
Приложение Hotline finance / Фото: Facebook: Hotline finance

7 – Trello

Думали, что приложение Trello только для планирования рабочих задач? Забудьте! Его можно использовать и для путешествий, как это делает тревел-блогер. Маша Себова говорит, что на виртуальной доске приложения удобно указывать локации для посещения и планы трипа до деталей. Словом, если посмотреть выпуски ее шоу "Все по 30", то сразу становится понятно, что Trello работает!

Приложение Trello
Приложение Trello / Фото: скриншот

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Недавно мы рассказали, сколько нужно потратить на бюджетное мальдивское путешествие.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS

Окончила бакалавриат НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности редактор СМИ. Опыт работы в журналистике - от 1 года. Работала в изданиях "Большой Киев" и #Шотам. Автор самых дорогих текстов на сайте "Сегодня" в прямом смысле слова. Пишет для рубрики "Самое дорогое" и  NO STRESS.

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