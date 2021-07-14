Вы узнаете, как найти самый дешевый отель на рынке, страховку, а также пользоваться виртуальной сим-картой для связи и обменником валют

Must have: 7 приложений, которые нужно загрузить каждому путешественнику

Собираетесь в отпуск? Если да, то, кроме чемодана с модными купальными костюмами, вам понадобятся 7 приложений для удачного путешествия. Ими поделилась тревел-блогерка Маша Себова. Почему их следует сохранить и воспользоваться? Ведь она посетила 45 стран и знает, что понадобится туристу независимо от того, в Турции он или на Сейшельских островах.

Тревел-блогер Маша Себова / Фото: Instagram: sebova

1 – Xе

Фаворит Маши Себовой – приложение Xе. Это онлайн-конвертер валют, который облегчит жизнь туристу в новой стране. Ведь в нем можно рассчитать сумму, которую вы получите, если обменяете в локальном канторе гривни (или другую валюту) на валюту страны. Например: если укажете 1 тыс. гривен в приложении, то в эквиваленте увидите расчет этой суммы в другой валюте. По желанию можно в то же время контролировать до 20 валют и посмотреть изменения курса за последний период. Приложение также работает в офлайне, если установить нужные вам валюты до начала пользования.

Конвертирования валют в приложении Xе / Фото: скриншот

2 – Google Maps

Как бы банально ни воспринималось, но Google Maps также вошел в список любимых приложений тревел-блогера. Ведь это нужная "штука" для исследования новых стран. Конечно, если вы загрузите карту нужного региона в офлайн и сможете юзать ею без использования интернета. Поверьте, так вы не потеряетесь в новом городе! И не нужно будет искать бесплатный Wi-Fi или место для покупки сим-карты, чтобы сориентироваться на новой местности. Попробуйте!

Приложение Google Maps / Фото: скриншот

3 – Hotels Combined

Это приложение для тех, кто хочет сэкономить на гостинице! Ведь в Hotels Combined вы промониторите и сравните цену конкретного жилья на разных сайтах. Не спешите бронировать отель сразу на Booking, сначала ознакомьтесь с прайсом данного предложения в упомянутом приложении. С ним вы не прогадаете, потому что будете видеть ценовую политику других сайтов.

Приложение Hotels Combined / Фото: скриншот

4 – Airbnb

Не единственным Booking! Маша Себова подметила, что чаще пользуется Airbnb, ведь там большой выбор апартаментов. И в большинстве случаев в них жить дешевле, чем в гостиницах. Но в некоторых местностях там представлено минимально предложений. Например, когда блогерка посетила остров Корфу (Греция), то в Airbnb было размещено лишь три квартиры. Пришлось юзать Booking!

Приложение Airbnb / Фото: скриншот

5 – Airalo

Приложение Airalo для тех, кто хочет быть на связи с родными даже во время пребывания в другой стране. И, нет, покупать пластиковую сим-карту не нужно! Стоит только загрузить Airalo и вы получите ее в виртуальном формате. Сможете также выбрать удобный тариф и пополнять счет онлайн. И все в одном приложении! Тревел-блогерка добавила, что это дешевле, чем покупать сим-карту на месте. Проверите? К слову, в Apple Store указано, что прайс на онлайновую сим-карту стартует от 4,5 дол.

Приложение Airalo / Фото: apps.apple.com

6 – Hotline finance

Еще одно приложение must have – Hotline finance. Оно понадобится, если в путешествие необходима страховка. Достаточно лишь ввести даты трипа и место назначения, чтобы получить перечень выгодных предложений с прайсом от различных компаний. Тревел-блогерка добавила, что сама юзала его минимум 20 раз.

Приложение Hotline finance / Фото: Facebook: Hotline finance

7 – Trello

Думали, что приложение Trello только для планирования рабочих задач? Забудьте! Его можно использовать и для путешествий, как это делает тревел-блогер. Маша Себова говорит, что на виртуальной доске приложения удобно указывать локации для посещения и планы трипа до деталей. Словом, если посмотреть выпуски ее шоу "Все по 30", то сразу становится понятно, что Trello работает!

Приложение Trello / Фото: скриншот

Включайте видео и узнайте откровенные признания звезд о неудачных отпусках.

Недавно мы рассказали, сколько нужно потратить на бюджетное мальдивское путешествие.