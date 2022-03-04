Прокипятив воду, вы не избавите ее от радиоактивных веществ, а еда, которая стояла на столе, будет опасна для потребления

Можно ли пить воду и есть продукты, когда произошла радиационная авария

4 февраля российские войска устроили пожар на Запорожской АЭС. К счастью, спасатели потушили его и предотвратили экологическую мировую катастрофу. Надеемся, радиационные аварии минуют украинские земли, но будьте готовы ко всему. Мы вместе с центром общественного здоровья МОЗ расскажем, как правильно употреблять воду и пищу во время радиационной аварии.

употребления пищиРекомендации для питья воды:

Употребляйте воду только из проверенных источников. Пока спасатели или власти не сообщат о безопасности воды в доме – пейте воду в бутылках , которая у вас была до радиационной аварии. Бутылка защищает жидкость от радиоактивных веществ.

Пока спасатели или власти не сообщат о безопасности воды в доме – которая у вас была до радиационной аварии. Бутылка защищает жидкость от радиоактивных веществ. Кипячение воды не избавляет ее от радиоактивных веществ. Рекомендуется иметь запас воды в бутылках или других герметичных контейнерах. Напитки, которые были в холодильнике безопасны для употребления.

Рекомендуется иметь запас воды в бутылках или других герметичных контейнерах. Напитки, которые были в холодильнике безопасны для употребления. Вода в унитазе или водонагревателе не будет содержать радиоактивных веществ. Водопроводную или колодезную воду используйте для гигиены или мытья посуды.

Важно: если вода дома загрязнена, вы можете использовать его для обеззараживания. Любой радиоактивный материал, попадающий в поверхностные или подземные воды, будет разбавляться водой до очень низкого уровня и будет безопасен для мытья кожи, волос или стирки одежды.

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Советы для употребления еды:

Еда из герметичных контейнеров (консервы, банки) безопасна.

(консервы, банки) безопасна. Можно есть продукты, которые хранились в холодильнике или в морозильной камере.

Перед открытием пищевых контейнеров нужно протереть их влажной тканью или чистым полотенцем. Кухонные принадлежности тоже необходимо протереть. Используемую ткань или полотенце положите в полиэтиленовый пакет или герметичный контейнер.

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