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Майские праздники – на природе! Вот 5 атмосферных домиков, где можно отдохнуть

Сегодня, 18:17

Вариант на дереве, овечьей ферме и среди тихого леса

Приближаются майские праздники ! Время, когда жители мегаполисов мечтают уехать за город на эксклюзивные локации и отдохнуть. А еще набраться сил, получить новые впечатления и, конечно, запомнить выходные надолго. Поэтому мы нашли 5 атмосферных домиков в Украине для тех, кто выбирает варианты для отдыха в последний момент. Там вы сможете поймать дзен и в то же время устроить вечеринку. Но не забывайте о соблюдении карантинных норм.

Cottages Shepit Lisu во Львовской области

Вариант для тех, кто хочет максимальной тишины и покоя. Потому что Cottages Shepit Lisu расположен посреди леса и посетители его ценят именно за приватность. Дом найдете в селе Росохач, недалеко от Славского (38 км). Глядя на фото, ловишь себя на мысли, что лучших своих идеальных рассветов на балконе с кофе и видом на горы не найти.

Cottages Shepit Lisu
Cottages Shepit Lisu
Фото: booking.com

Приезжайте сюда, если планируете тихие выходные на майские в компании до 6 человек.

Цена: в сутки 2500-3000 гривен.

Stockholm Studios guest house в Киевской области

Хотите отдых за городом, но не планируете брать в аренду целый дом? Тогда вариант гостевого формата Stockholm Studios в Ирпене для вас. Здесь можете забронировать одну комнату в доме посреди соснового леса. Поселитесь в доме с минималистичным дизайном, но изюминка – это все же сосны вокруг дома. Без прогулок по лесу не обойдется, можете еще пикник устроить на локации, или романтический вечер у камина! Как вам идея?

Stockholm Studios guest house
Stockholm Studios guest house
Фото: Stockholm Studios guest house

Местность в Stockholm Studios guest house
Местность в Stockholm Studios guest house
Фото: Stockholm Studios guest house

Дизайн в Stockholm Studios guest house
Дизайн в Stockholm Studios guest house
Фото: Stockholm Studios guest house

К слову, находится локация в 22 км от Киева, поэтому столичным туристам будет удобно добираться.

Цена: номер за человека – 1600 гривен в сутки.

Tree House Lodge в Киевской области

Жилище не похоже на предыдущие, потому что дом расположен на дереве. Природа поражает, а атмосфера в лесу успокаивает. Но вангуем, что спокойно здесь не всегда, и вечеринки – нормальное явление. Предлагают посетителям две спальни и гостиную. Если планируете провести майские праздники с друзьями, то обратите внимание на эту локацию.

Дом на дереве Tree House Lodge
Дом на дереве Tree House Lodge
Фото: booking.com

Дизайн в Tree House Lodge
Дизайн в Tree House Lodge
Фото: booking.com

Дизайн в Tree House Lodge
Дизайн в Tree House Lodge
Фото: booking.com

Если будете бронировать дом, то заметьте, что в лесу можно встретить местных. Арендодатель отмечает, что олени, лоси, косули и лисы – частые гости возле избушки. Эксклюзив еще тот, поэтому цена соответствующая.

Цена: 10300 гривен в сутки.

Эко-резиденция Zaluzhany во Львовской области

Помещение расположено в Залужанах на в настоящей овечьей ферме. Коттеджи в скандинавском стиле поражают своим дизайном и продуманными до мелочей деталями. На локации найдете ресторан, на случай, если захотите устроить особый ужин на майские праздники.

Эко-резиденции Zaluzhany
Эко-резиденции Zaluzhany
Фото: booking.com

Дизайн в эко-резиденции Zaluzhany
Дизайн в эко-резиденции Zaluzhany
Фото: booking.com

Эко-резиденции Zaluzhany
Эко-резиденции Zaluzhany
Фото: booking.com

Учтите, что кроме котов, которых здесь немало, во время отдыха вас будут сопровождать коренные жители – овечки. Посетители считают их изюминкой места, которые дополняют замысел концепции от креаторов.

Цена: 2100 гривен в сутки.

"Бухта викингов" во Львовской области

Еще одна местность, где вы отдохнете на все 100%. Конечно, если спокойствие и изоляция – это то, что вы ищете. В старом селе "Бухта викингов" предлагают дом хюгге в лесу. Помещение выглядит прекрасно, согласитесь! Стильный дизайн в скандинавском стиле, уют и воссоединения с природой – именно это предлагается здесь. Если ваши планы резонируют с предложенными прелестями – айда! В хюгге может разместиться до трех человек (все зависит от разновидности дома).

"Бухта викингов"
"Бухта викингов"
Фото: viking.com

"Бухта викингов"
"Бухта викингов"
Фото: viking.com

Цена: от 2900 до 3300 в сутки.

Недавно мы рассказали о бюджетных турах на майские за границу.

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Источники: Stockholm Studios guest house , viking.com
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