Майские праздники – на природе! Вот 5 атмосферных домиков, где можно отдохнуть
Вариант на дереве, овечьей ферме и среди тихого леса
Приближаются майские праздники ! Время, когда жители мегаполисов мечтают уехать за город на эксклюзивные локации и отдохнуть. А еще набраться сил, получить новые впечатления и, конечно, запомнить выходные надолго. Поэтому мы нашли 5 атмосферных домиков в Украине для тех, кто выбирает варианты для отдыха в последний момент. Там вы сможете поймать дзен и в то же время устроить вечеринку. Но не забывайте о соблюдении карантинных норм.
Вариант для тех, кто хочет максимальной тишины и покоя. Потому что Cottages Shepit Lisu расположен посреди леса и посетители его ценят именно за приватность. Дом найдете в селе Росохач, недалеко от Славского (38 км). Глядя на фото, ловишь себя на мысли, что лучших своих идеальных рассветов на балконе с кофе и видом на горы не найти.
Приезжайте сюда, если планируете тихие выходные на майские в компании до 6 человек.
Цена: в сутки 2500-3000 гривен.
Хотите отдых за городом, но не планируете брать в аренду целый дом? Тогда вариант гостевого формата Stockholm Studios в Ирпене для вас. Здесь можете забронировать одну комнату в доме посреди соснового леса. Поселитесь в доме с минималистичным дизайном, но изюминка – это все же сосны вокруг дома. Без прогулок по лесу не обойдется, можете еще пикник устроить на локации, или романтический вечер у камина! Как вам идея?
К слову, находится локация в 22 км от Киева, поэтому столичным туристам будет удобно добираться.
Цена: номер за человека – 1600 гривен в сутки.
Жилище не похоже на предыдущие, потому что дом расположен на дереве. Природа поражает, а атмосфера в лесу успокаивает. Но вангуем, что спокойно здесь не всегда, и вечеринки – нормальное явление. Предлагают посетителям две спальни и гостиную. Если планируете провести майские праздники с друзьями, то обратите внимание на эту локацию.
Если будете бронировать дом, то заметьте, что в лесу можно встретить местных. Арендодатель отмечает, что олени, лоси, косули и лисы – частые гости возле избушки. Эксклюзив еще тот, поэтому цена соответствующая.
Цена: 10300 гривен в сутки.
Помещение расположено в Залужанах на в настоящей овечьей ферме. Коттеджи в скандинавском стиле поражают своим дизайном и продуманными до мелочей деталями. На локации найдете ресторан, на случай, если захотите устроить особый ужин на майские праздники.
Учтите, что кроме котов, которых здесь немало, во время отдыха вас будут сопровождать коренные жители – овечки. Посетители считают их изюминкой места, которые дополняют замысел концепции от креаторов.
Цена: 2100 гривен в сутки.
Еще одна местность, где вы отдохнете на все 100%. Конечно, если спокойствие и изоляция – это то, что вы ищете. В старом селе "Бухта викингов" предлагают дом хюгге в лесу. Помещение выглядит прекрасно, согласитесь! Стильный дизайн в скандинавском стиле, уют и воссоединения с природой – именно это предлагается здесь. Если ваши планы резонируют с предложенными прелестями – айда! В хюгге может разместиться до трех человек (все зависит от разновидности дома).
Цена: от 2900 до 3300 в сутки.
Недавно мы рассказали о бюджетных турах на майские за границу.
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