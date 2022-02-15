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Покупка дня: виски The Reach 81-летней выдержки за 3,5 млн грн

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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15 февраля, 13:59
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Односолодовый шотландский виски был дистиллирован в 1940 году и хранился в одной дубовой бочке из-под хереса
"The Reach" — старейший виски The Macallan на сегодняшний день
"The Reach" — старейший виски The Macallan на сегодняшний день / Фото: themacallan.com

Недавно мы писали о самых дорогих кроссовках Dior на каблуке за 41 тыс. грн. А теперь расскажем про односолодовый виски стоимостью $125 000 (3, 5 млн. грн) за бутылку, но не простую, а самое что ни на есть произведение искусства.

Macallan анонсировал свой старейший на сегодняшний день продукт — The Reach. Этот односолодовый шотландский виски 81-летней выдержки был дистиллирован в 1940 году и выдержан в одной дубовой бочке из-под хереса. Отдавая дань уважения многим рукам, трудившимся над этим "жидким золотом", The Macallan решили создать очень специфическую упаковку, чтобы представить его.

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Macallan анонсировали виски The Reach с 80-летней выдержкой за 3, 5 млн. грн
Macallan анонсировали виски The Reach с 80-летней выдержкой за 3, 5 млн. грн / Фото: themacallan.com

The Reach помещен в стеклянный графин ручной работы, который удерживается тремя бронзовыми руками, созданными Саскией Робинсон. Эти три руки символизируют три события, которые произошли с момента создания The Reach: одна — посвящена рабочим винокурни 1940 года, которые создавали спирт в трудные времена, а другая — Аллану Шиаку, чей дед возглавлял компанию, когда этот продукт впервые был отправлен в продажу в его бочке, и, наконец, третья, представляющая мастера-производителя виски Кирстин Кэмпбелл, которая тщательно выбрала специальную бочку для создания The Reach. Эта комбинация жидкости, стекла и бронзы размещена в специально разработанном деревянном корпусе.

Macallan анонсировали виски The Reach с 80-летней выдержкой за 3, 5 млн. грн
Macallan анонсировали виски The Reach с 80-летней выдержкой за 3, 5 млн. грн / Фото: themacallan.com

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Виски глубокого каштанового цвета имеет аромат шоколада, сладкой корицы, торфа, сливы, кожи, розового грейпфрута, желе из красной смородины и богатую смолистую ноту. Во вкусе — ириска из патоки, варенье из ежевики, лакрица, кристаллизованный имбирь, мускатный орех, обугленный ананас, орехи пекан и дым. Послевкусие интенсивно богатое, сладкое и дымное. Связав все это воедино, The Macallan создали оригинальную музыку для рекламной кампании The Reach с легендарной шотландской пост-рок-группой Mogwai.

Macallan анонсировали виски The Reach с 80-летней выдержкой за 3, 5 млн. грн
Macallan анонсировали виски The Reach с 80-летней выдержкой за 3, 5 млн. грн / Фото: themacallan.com

На официальном сайте The Reach выпущен ограниченным тиражом в 288 бутылок по цене 125 000 дол (3,5 млн. грн).

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Macallan анонсировали виски The Reach с 80-летней выдержкой за 3, 5 млн. грн
Macallan анонсировали виски The Reach с 80-летней выдержкой за 3, 5 млн. грн / Фото: themacallan.com

Также вам будет интересно, как предприимчивый художник продал NFT-гифку за 6, 9 млн грн – чертов гений.

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Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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