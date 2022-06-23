"Ласковый май" и другой треш, который мы любили в детстве

Что мы смотрели до Netflix и как жили без стендапов? Читайте о феноменах массовой культуры 2000-х, от которой мы были без ума

Что мы любили в 2000-х - странные ток-шоу и бандитские сериалы / Фото: Коллаж: Сегодня

Информационное пространство потрясла новость о смерти Юрия Шатунова, солиста группы "Ласковый май". Потрясла – это, конечно, слишком громко сказано, ведь потрясения мы испытываем каждый день. Но, новость о смерти 48-летнего российского артиста заставила нас вспомнить продукты поп-культуры, от которых мы фанатели в юности.

Сегодня мы любим Украину, волонтерим, пьем исключительно хорошее французское вино и рассуждаем о Ницше, глобализации, NFT и крипте. В тоже время мы знаем, что такое "лобное место", кому принадлежит фраза "мы с первого класса вместе", помним тексты песен о мальчике-гее и белых розах. Рассказываем о 5 феноменах нашей юности.

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Юмористическая игра КВН

До эры стендапов мы начинали КВН! Все мы помним, что такое "Уездный город", высшая лига и как выглядит жена сына Маслякова. Мы хотели стать как они, поэтому создавали свои команды в школах и вузах, а целая "вселенная юмора" формировала наши вкусы, предпочтения и ценности.

КВН, как феномен массовой культуры, трудно недооценивать. Да что говорить, наш президент построил благодаря нему свою карьеру и жизнь. Чему мы собственно и благодарны.

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Реалити-шоу "Дом 2"

Каждый вечер взрослые люди собирались на лобном месте, чтобы строить свою любовь. Каждый вечер мы собирались у телевизора, чтобы увидеть, как Ксения Собчак и Ксения Бородина разруливали интриги и скандалы этих клевых людей.

Сегодня герои проекта – инфлюенсеры и знаменитости: Ольга Бузова построила карьеру, втюхивая подросткам незадачливые песенки, Ксения Собчак играет в оппозиционную журналистку, Виктория Боня проводит досуг в Монако, разрезая сумки Chanel и периодически скандаля с Бородиной.

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Сериал "Бригада"

Саша Белый, Пчела, Космос, Фил — настоящие секс-символы 2000-х. Каждый персонаж был прописан под определенный мужской психотип, что свело с ума миллионы девчонок, поселив в их головах мысль, что любить бандита это хорошо и это не он плохой, это жизнь такая. Чему учил этот проект подростков: если не можешь пробиться и тебе тяжело честно зарабатывать деньги – становись бандитом, грабь и убивай.

Группа "Ласковый май"

Совсем недавно Юрий Шатунов выиграл суд по правам на песни группы "Ласковый май" у своего бывшего продюсера. Скорее всего нас бы ждала новая волна популярности коллектива, но судьба распорядилась иначе.

Первая в Советском Союзе подростковая музыкальная группа имела небывалую популярность. В 1990-х музыканты собирали многотысячные стадионы, не без помощи двойников, которые давали концерты в один день в разных регионах страны. Миллионы девочек мечтали о солистах, кассеты с треками заслушивали до дыр, а "Белые розы" звучали во всех дворах.

В 1992 году Юрий Шатунов уехал в Германию, группа переформатировалась, и со временем популярность коллектива стала угасать. В 2000-х после выхода сериала "Бригада", где один из главных героев пел "Белые розы", о группе снова заговорили. На новый виток популярности повлияли и мода на 1980-е годы, выход фильмов о "Ласковом мае", а также концертная деятельность Шатунова.

Ток-шоу "Окна" с Дмитрием Нагиевым

Оранжевые диваны, на которых восседал загадочный Дмитрий Нагиев в солнцезащитных очках, решающий все семейные проблемы и неурядицы россиян. Пока наши бабушки плакали от душераздирающих историй в "Жди меня", мамы не могли оторваться от "Большой стирки", мы вкушали наигранные драмы, которые разворачивались в студии программы. Ну и конечно, как же без накачанных охранников в желтых футболках…

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