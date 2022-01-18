Запланируйте путешествие-сюрприз в одну из стран – удивите вашу вторую половинку

Куда полететь со второй половинкой на День влюбленных - ТОП-5 направлений февраля / Фото: Pexels

"Что подарить и чем удивить на День влюбленных?" – вопрос, который беспокоит почти каждого перед 14 февраля. Если хотите порадовать свою вторую половинку, то запланируйте путешествие в одну из стран. Мы с тревел-экспертом Мариной Плисак расскажем о ТОП-5 направлениях для отдыха в феврале. Узнаете: в какую страну летят за минимальные средства, где искать отличный сервис, подводный мир и отели.

Тревел-эксперт Марина Плысак / Фото: пресс-служба

Реклама

1 – Египет

Бюджетный Египет входит в список ТОП-мест для посещения в течение года, особенно зимой. Приятные цены привлекают, как теплое море. Рекомендуем лететь на курорты Шарм-эль-Шейх или Марса-Алам для романтического отдыха.

Шарм-эль-Шейх выбирают туристы, которые любят активный отдых с развлечениями. А еще экономию, им ведь не нужно делать визу, чтобы прилететь на курорт. Учтите, что для посещения Хургады виза необходима.

Поселок Марса-Алам выбирают пары, которые обожают спокойный отдых и отсутствие толпы туристов. Направление новое, если сравнивать с мейнстримными Хургадой и Шарм-эль-Шейхом. Большинство отдыхающих, которые прилетают – это европейцы.

Реклама

/ Фото: Pexels

Среди дополнительных преимуществ – это отличные условия в отелях и подводный мир, который вне конкуренции в Египте. Где вы еще увидите корову Дюгонь?! Если запланируете поездку 14 февраля сюда, попадете на нетипичный египетский отдых.

Цены: за бюджетный тур для двоих на 7 дней в 4* отеле заплатите от 17 тыс. гривен с услугой "Все включено". Туристы, желающие премиальных условий, заселяются в 5* отеле, где отдых стоит 109 тыс. гривен.

Реклама

2 – ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты – вторая по популярности страна, куда зимой летят туристы позагорать на пляже и покупаться. Дубай остается фаворитом среди путешественников. Чего только стоит самое большое колесо обозрения в мире Ain Dubai.

Цены на туры умеренные, а обслуживание более профессиональное, чем в Египте. При выборе отеля для романтического путешествия, обратите внимание на условия пляжа. Поскольку отдых на общественном пляже в бикини может завершиться штрафом. Туристы по прилету отдыхают на пляжах, которые являются собственностью отеля.

/ Фото: Pexels

Цены: за бюджетный семидневный отдых без питания для двоих в 3* отеле заплатите от 20 тыс. гривен. При премиальных условиях в 5* отеле с видом на достопримечательности заплатите 250 тыс. гривен. В стоимость тура входят завтраки и ужины.

3 – Доминиканская Республика

Если вашу вторую половинку нельзя удивить высокими достопримечательностями мира в Эмиратах и египетскими бюджетными турами, тогда летите в Доминикану. Среди пальм, бирюзового океана и белого песка – романтическая поездка удастся .

Большинство туристов выбирают курорты в Доминикане учитывая цену. Путешественники, любящие премиальный отдых в кругу знаменитостей, бронируют тур на курорт Кап-Кана. Кстати, там реально встретить миллиардера Дональда Трампа.

/ Фото: Unsplash

Более бюджетные туры предлагают на курорте Пунта-Кана, где устраивают отпуска не только пары, но и семьи с детьми. Но стоимость тура по бюджету тоже найдете.

Среди развлечений в Доминиканской Республике: экскурсии в национальные парки, "дикие" пляжи, дайвинг и другое. Чего только стоит красота пещеры Фун-Фун на территории национального парка Лос-Айтисес, куда устраивают экскурсии. Прайс за человека – от 2400 гривен.

/ Фото: tripadvisor.ru

Цены: за отдых для двоих в 3* отеле с услугой "Все включено" на 7 дней заплатите от 78 тыс. гривен, а цена самого дорогого тура в 5* отеле составляет 250 тыс. гривен.

4 – Мальдивы

Райские Мальдивы ассоциируются с романтическим путешествием. На День святого Валентина – это ТОП-место для отдыха. Его особенность, в частности, в спокойствии и инстаграммной картинке, которую каждый день видят туристы на острове. Самый популярный курорт – Мале, который является столицей Мальдив.

Если хотите удивить свою вторую половинку, то бронируйте тур с заселением в виллы, которые находятся на воде. А еще воспользуйтесь услугой романтического пикника, которую предлагают в отелях. Персонал вам устроит трапезу под открытым небом с бокалом вина и тропическими фруктами.

/ Фото: Pexels

Учтите, что Мальдивы – это не про драйв, экстрим, шумные вечеринки и бюджетные туры. Райский отдых оценят только те, кто хочет изолироваться от мира.

Цены: за семидневный отдых в 3* отеле для двоих заплатите от 52 тыс. гривен. В стоимость входят завтраки. За премиальный тур в 5* отеле премиум-класса с завтраками заплатите 219 тысяч гривен.

5 – Венгрия

Последняя страна в подборке для посещения на День влюбленных – романтическая Венгрия. Рекомендуем посетить ее столицу – город Будапешт, где можно гулять часами и наслаждаться архитектурой города. Тем более что цена тура радует.

После прилета закажите экскурсию по достопримечательностям, чтобы познакомиться с культурой, историей и ценностями. Прайс экскурсии для двоих – 2 800 гривен. И запланируйте гастрономический вечер, чтобы попробовать аутентичную еду. К примеру, венгерский гуляш. Приблизительная цена обеда для одного – 640 гривен.

/ Фото: Pexels

Цены: за недельный отдых для двоих в 3* отеле с завтраками заплатите от 8 тыс. гривен, если заселитесь в 5* отель, то отдадите 20 тыс. гривен.

Читайте также: как и где любят отдыхать украинцы – исследование.