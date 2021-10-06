Куда на каникулы? В сказку! 5 мест в Украине, которые удивят детей

Осенние каникулы стартуют с 25 по 31 октября. Родители, не теряйте момент и отправляйтесь с самыми младшими в незабываемое путешествие. Мы расскажем о 5 локациях, которые удивят вашего ребенка

5 мест в Украине, которые удивят детей

Ценителям зарубежных поездок рекомендуем читать предыдущую статью "Сегодня" об отдыхе в Турции. Мы рассказывали о ТОП-5 курортах для релакса в октябре. Любители украинских локаций, листайте вниз!

Как насчет фермы улиток на Львовщине?

Если ваш ребенок в душе зоолог и у него немало вопросов о каждом из существ, то повезите его в "Западную улитку". Поверьте, об Инстаграме на ферме и игре на телефоне ребенок не вспомнит.

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/ Фото: zakhidnyy-ravlyk.com

Вместе с экскурсоводом вы узнаете логистику выращивания улиток, увидите икринки, которые являются деликатесом и тысячное семейство. А еще для вас устроят гонки улиток. И все за 45 минут. Завершите экскурсию дегустацией деликатеса.

/ Фото: zakhidnyy-ravlyk.com

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Экскурсии проводят только в субботу и воскресенье в 14:00 и в 16:00 часов.

Цена: прайс экскурсии за человека – 100 гривен. Прайс дегустации от 250 до 400 гривен. В самую бюджетную стоимость входит: основное блюдо из улиток, гренки, бокал вина и травяной чай.

Где искать: во Львовской области в с. Солонка, ул. Сирка, 4.

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Дальше интереснее – музей DinoPark под открытым небом на Ивано-Франковщине

Ходить в обычные музеи для детей не так увлекательно, как в локацию под открытым небом, которую окружает еловый лес. И главные "жители" этого музея – динозавры и насекомые-гиганты. Прогулка по локации вызовет невероятные эмоции, ведь это новый опыт. И не только для детей, но и родителей.

/ Фото: Instagram: dinopark_karpaty

Когда "познакомитесь" со всеми существами, то посетите "Дом великана" на территории. Внутри которого все предметы увеличены, поэтому ребенок будет чувствовать себя, будто в мультфильме.

/ Фото: Google Maps

И не проходите мимо тоннеля желаний из искусственных костей динозавров.

/ Фото: Google Maps

Цена: билет в музей детский – 75 гривен, а взрослый (от 12 лет) – 200 гривен. Вход в "Дом великана" – 100 гривен.

Где искать: 5 км от Буковеля в с. Поляница (около туристической локации Перевернутого дома).

Дальше – авиаприключения на самолете ЯК-40 под Киевом!

Если ваш ребенок мечтал попробовать себя в амплуа пилота, то посетите загородный комплекс Yellow Plane. На территории есть ресторан и три двухместных домика для проживания.

/ Фото: yellowplane.ua

Но его изюминка – это желтый самолет ЯК-40, который открыт для посещения. Внутрь туристы заходят, чтобы увидеть "машину" и услышать о ней интересности от экскурсовода. И сделать селфи в кабине пилота, а еще протестировать авиасимулятор, чтобы почувствовать себя главным.

/ Фото: yellowplane.ua

Цены: вход в самолет – 15 гривен, или бесплатный, если вы являетесь гостем ресторана и приобрели еду. Тест-драйв авиасимулятора – 50 гривен за 10 мин. Проживание в домиках – 700 гривен в сутки.

Где искать: на 57-м километре трассы Киев – Житомир.

Как насчет посещения "Feldman Ecopark" на Харьковщине?

Когда-то на территории "Feldman Ecopark" был пионерский лагерь, а сегодня – это место, где люди чувствуют себя одной семьей вместе с животными. Кстати, там их около 2 тысяч, некоторые из них занесены в Красную книгу Украины.

Но это не типичный зоопарк, здесь вы познакомитесь с четвероногими ближе в контактном дворике. На этой территории ребята смогут погладить животных, а не смотреть на них издалека, как во многих зоопарках. Дети удивятся!

/ Фото: Facebook: Фельдман Экопарк

В альтернативном зоопарке также проводят развлекательные и анимационные программы, а еще мастер-классы. Для самых маленьких есть песочница и детские зоны с развлечениями.

/ Фото: Facebook: Фельдман Экопарк

Цены: вход бесплатный для всех, если хотите исследовать зоопарк с экскурсоводом, то доплатите 30 гривен за одного. Экскурсия продлится ориентировочно 1 час.

Где искать: в Харьковской области в поселке Лесное, ул. Киевское шоссе, 12.

Еще одна локация для ценителей животных – "Усадьба Енота" на Львовщине

Люди обожают "Усадьбу Енота", потому что их на территории ждут не только 4 енота, но и другие животные. Среди них – ослики, страусы, овечки и другие. На локации делают не только фото для малышей, но также катают их на осликах. Еще есть батут для самых маленьких.

/ Фото: Facebook: Садиба Єнота

/ Фото: Facebook: Садиба Єнота

Но не впечатлениями едиными. В усадьбе готовят барбекю по предварительному заказу. Еду предлагают по умеренным ценам и устроят трапезу в беседках.

Цены: входной безлимитный билет – 30 гривен за детей и 60 гривен за родителей. Шашлык – от 30 гривен за 100 г, 35 гривен порция картофеля запеченного, а бограч – 65 гривен.

Где искать: на территории кафе "Трафик" вблизи Буска и Верблян.

Недавно мы рассказывали, что в киевском зоопарке треснувшее стекло в вольере с хищниками заклеили аппликацией.