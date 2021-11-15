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СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

Куда пойти на День студента в Киеве: 5 драйвовых вечеринок на любой вкус

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
15 ноября, 12:40
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Расскажем об ивентах, которые состоятся 17 ноября, а также в выходные дни
5 драйвовых вечеринок на любой вкус
5 драйвовых вечеринок на любой вкус / Фото: Pexels

Ежегодно Международный День студента празднуют 17 ноября. В 2021 году дата выпала на среду. Некоторые называют упомянутый день недели маленькой пятницей и планируют празднование. Но не все, ведь в четверг утром просыпаться на занятия.

Мы подготовили подборку ивентов не только на среду, но и выходные, если вы перенесете дату празднования.

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Как насчет Stand Up "Большой открытый микрофон"?

Приходите на стендап, если любите шутки и веселых людей больше, чем DJ-сеты. 10 опытных комиков удивят новыми приколами, которые сделают вечер незабываемым. Шутки будут без фильтров!Организаторы рекомендуют выпить несколько алкогольных коктейлей, чтобы было легче понять особый юмор.

Когда: 17 ноября в 20.00.

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Цена: 50 гривен.

Где: в Бочка Pub, ул. Крещатик, 19а.

Если вы любитель танцев, то приходите на вечеринку в SkyBar

В клубе SkyBar устроят масштабное празднование Дня студента на двух сценах с техно и хип-хоп музыкой. На танцпол приглашают студентов с активной жизненной позицией. Хотят устроить не типичную вечеринку, а особый вечер с общими ценностями.

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Когда: 18 ноября в 21.00.

Цена: от 199 грн.

Где: в SkyBar, ул. Большая Васильковская, 5

Далее – фестиваль STUDFEST 2021!

На масштабном фестивале STUDFEST 2021 гостей ждут музыкальные сети от локальных DJ на сценах MAIN Stage и TECHNO & POP Stage. А еще хиты от рэперов и встреча с популярными блогерами, которые будут гостями на фестивале. И, конечно, новые знакомства, ведь на вечеринку придут сотни киевских студентов.

Когда: 19-21 ноября в 16.00.

Цена: от 100 грн.

Где: на "Ледовом стадионе", проспект Академика Глушкова, 9.

Как насчет вечеринки, где выступит исполнитель ANDRO?

В клуб Fifty приедет исполнитель ANDRO, чтобы лично поздравить киевских студентов с праздником. Вы вживую услышите "X.O", "Иса" и другие хиты звезды. Атмосфера будет драйвовой, ведь гостям мероприятия будет сложно сдержать себя, чтобы не танцевать.

Когда: 19 ноября в 22.00.

Цена: от 350 грн.

Где: в клубе Fifty, ул. Антоновича, 50.

И в завершение – концерт группы Animal ДжаZ

Любите музыку в жанре альтернативного рока? Приходите на концерт группы Animal ДжаZ, которые не раз были первыми в чартах iTunes и Google Play. Свой тур музыканты назвали "Время любить". Они исполнят лучшие композиции за 20-летнюю историю группы.

Когда: 21 ноября в 20.00.

Цена: от 450 грн.

Где: в клубе АTLAS, ул. Сечевых Стрельцов, 37-41.

Недавно мы рассказывали о 5 песнях группы Artik & Asti, ставших жизненными для многих поклонников.

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Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS

Окончила бакалавриат НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности редактор СМИ. Опыт работы в журналистике - от 1 года. Работала в изданиях "Большой Киев" и #Шотам. Автор самых дорогих текстов на сайте "Сегодня" в прямом смысле слова. Пишет для рубрики "Самое дорогое" и  NO STRESS.

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