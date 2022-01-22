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Куда поехать на День святого Валентина: интересные места для влюбленных

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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22 января, 12:00
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Выбираем самые романтичные направления, куда можно отправиться влюбленным. Украина, Европа и не только

Куда поехать и где отметить День святого Валентина 2022? Хоть с милым рай и в шалаше, но все-таки лучше более романтично и оригинально провести День влюбленных 14 февраля в самых популярных странах. Предлагаем вам несколько мест для незабываемого отдыха. Кстати, о билетах лучше побеспокоиться заранее, ведь месяц пролетит незаметно. Итак, начнем романтическое путешествие со своей страны.

Куда поехать на День святого Валентина. Фото: pixabay.com

Куда поехать на День святого Валентина в Украине

Празднование Дня всех влюбленных приобрело огромную популярность во многих странах, в том числе и в Украине. Тем не менее мало кто знает, что частичка святого Валентина присутствует и в нашей стране.

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Городок Самбор во Львовской области примечателен тем, что в его греко-католическом храме Рождества Пресвятой Богородицы хранятся мощи святого. Чествовать святого Валентина начинают во время молебна 13 февраля.

А вот в сам День влюбленных в церковь приходит очень много людей, особенно молодежи, которые молятся и просят святого Валентина о помощи и покровительстве в любви.

Куда поехать на День святого Валентина в Европе

"О, Венеция, город влюбленных", – так воспевал когда-то этот город слуга двух господ Труффальдино из Бергамо в одноименном фильме. Венеция – это город-феерия, город-сказка. Побывать здесь мечтают многие, но, к сожалению, эту поездку придется пока отложить. Италия с 1 декабря 2021 года закрыта для въезда украинцам. Повезет только тем, кто имеет близких родственников, но самоизоляцию на 14 дней никто не отменял.

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Альтернативой могут стать Испания и Португалия. Солнце, море, песок, сангрия и любимый рядом. Что может быть лучше. Для въезда в эти страны украинцам нужно иметь сертификат о полной вакцинации и обязательно заполненную онлайн-форму для въезда.

Порту, Португалия
Порту, Португалия / Фото: unsplash.com

Куда поехать на День святого Валентина: Грузия

В Грузии есть маленький уютный городок, в котором влюбленные пары могут чувствовать себя комфортно и счастливо, – это Сигнахи. Одна из главных достопримечательностей города – площадь перед гостиницей, которую в свое время укрыл цветами бедный влюбленный художник Нико Пиросмани ради своей возлюбленной – французской актрисы Маргариты де Севр. Так что песня о миллионе алых роз имеет свою реальную историю.

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Сигнахи, Грузия Фото: lookmytrips.com

Здесь прекрасный вид на Алазанскую долину и Большой Кавказский хребет. А еще для самых решительных влюбленных в Сигнахи круглосуточно работает Дворец бракосочетаний.

Будучи в Сигнахи, обязательно зайдите в монастырь святой Нино, которая крестила Грузию. Говорят, тут сбываются желания. Так что можете помечтать о вечной и бесконечной любви – вдруг исполнится!

Напомним, День святого Валентина традиционно считается праздником всех влюбленных. Сайт Сегодня.Lifestyle писал, когда он отмечается, какую историю и традиции имеет, почему в этот день дарят валентинки.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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