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Крещение-2022: 5 прорубей в Киеве, где безопасно нырять

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Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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13 января, 09:55
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Узнаете о столичных популярных местах, где будут нырять большинство киевлян

Крещение празднуют ежегодно 19 января. Экстремалы ныряют в холодные проруби, несмотря на мороз и считают, что этот обряд имеет целительные свойства. Мы расскажем о ТОП-5 безопасных прорубях в Киеве, где рекомендуем нырнуть на праздник.

Пляж "Детский" в Гидропарке

Самое популярное место для ныряния на Крещение – Гидропарк. На пляже "Детский" в 13:00 будут освящать воду и проводить праздничное богослужение. Для удобства установили биотуалеты, кабинки для переодевания и постелили дорожку рядом с прорубью.

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Где найти: зона отдыха "Детская", Венецианский остров.

Парк "Феофания"

Приходите в парк "Феофания" с 7:00, чтобы нырнуть в прорубь на праздник. Для любителей купаться зимой, установят места для обогрева, фуд-зоны, где можно выпить глинтвейн или перекусить после ныряния. В парке соберутся единомышленники, ожидавшие Крещения год. Учтите, что входной билет для взрослых в парк стоит 40 гривен, а школьников и студентов – 10 гривен.

Где найти: ул. Академика Лебедева, 32.

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Где купаться на Крещение
Где купаться на Крещение / Фото: Getty Images

Оболонская набережная

На Оболонской набережной с 12:00 можно будет нырнуть в прорубь. Кроме купания, участников ждут классические обряды. Следить за ныряющими экстремалами будет спасательная служба.

Где найти: ул. Приречная, 5а.

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"МоржиFest-2022" в эстрим-парке Х-Park

Для экстремалов, любящих праздновать Крещение, устроят фестиваль "МоржиFest-2022". Он начнется в 10:00 и продлится до 15:00. В программе фестиваля: погружение, освящение проруби, казацкий рукопаш "Спас", гонки в холодной воде на каяках и другие активности. Приходите, если вы готовы к экстриму и холоду.

Где найти: в парке "Муромец", Деснянского района.

Национальный музей народной архитектуры и быта Украины

В музее "Пирогово" под открытым небом обустроят прорубь для экстремалов. На аутентичной территории, где сохранилась история предков, удивят развлекательной программой и традициями ныряния на Крещение.

Где найти: ул. Академика Тронько, 1.

Недавно мы рассказывали о 15 локациях на водоемах Киева, где можно безопасно нырнуть в прорубь.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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