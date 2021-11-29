Киберпонедельник: куда можно полететь за 5 евро

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Скидки на авиабилеты в киберпонедельник / Фото: Коллаж: Сегодня

Если вы не нашли или не успели купить самые интересные вещи в день шопинга – Черную пятницу, не расстраивайтесь. Сегодня в, 29 ноября, традиционно проводится киберпонедельник, а это означает, что интернет-площадки и онлайн-магазины продолжат продавать товары по заниженным ценам.

Не упустите возможности посмотреть и направления для отдыха. Мы уже рассказывали о том, как выгодно арендовать люксовые отельные номера по сниженным ценам. Сегодня же обратили внимание на распродажу авиабилетов.

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Лоукостер Ryanair устроил акцию только на один день. Вы сможете купить билеты всего за 5 евро (ок. 150 грн).

Конечно, такая впечатляюще низкая стоимость имеет свои ограничения. Например, цена на билет действует только в одну сторону. Воспользоваться предложением можно с 1 декабря 2021 года по 18 февраля 2022 года, но не в рождественский период (с 16 декабря 2021 года по 6 января 2022 года).

Из Киева можно полететь в Польшу, на Мальту, в Великобританию и Ирландию. Есть вылеты и изо Львова, например, в Германию, Италию и Литву.

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Из Одессы можно купить билеты в Италию и Польшу.

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