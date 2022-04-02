Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам ‼ Переговоры с агрессором
Поиск на segodnya.ua

Правило двух стен

Зеленская о муже

Помощь доктора

Платья Оскара-2022

Статус беженца

Готовим борщ в ЕС
СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

Какие языки и где украинцы могут выучить бесплатно – онлайн-сервисы

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
2 апреля, 10:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Многие языковые курсы сейчас бесплатны для наших граждан, осталось только найти время и желание
Какие языки и где украинцы могут выучить бесплатно
Какие языки и где украинцы могут выучить бесплатно / Фото: pixabay.com

В связи с войной в Украине и тем, что многие люди были вынуждены уехать их страны, некоторые платформы предоставили для украинцев возможность бесплатно изучать языки. Ранее мы писали, где выучить польский язык, а теперь расскажем и о других языковых курсах.

Для украинцев, которые находятся за границей или просто хотят подтянуть разговорный английский, сейчас появилась такая возможность. Бесплатно изучать язык можно в разных удобных форматах.

Реклама

Важно! При регистрации указывайте украинский как родной язык, чтобы получить доступ.

Polyglot (15 языков, видео, каждый курс содержит 100 уроков).

LingQ (открыли премиум-аккаунт для украинцев, доступно 24 языка, для активации обратитесь в службу поддержки).

Реклама

Drops (чтобы получить доступ к бесплатной премиум подписки на год, заполните форму).

Lingo Hut (более 45 языков, 125 уроков изучения полезной лексики без предварительных знаний).

Busuu (дарит 90 дней премиум-подписки для изучения всех 12 доступных на сервисе языков).

Реклама

DuoLingo (бесплатный бессрочный доступ к английскому языку в приложении).

Mondly (более 30 языков, безвозмездный доступ к курсам для украинцев, переехавших в европейские страны – во время регистрации указывайте украинский как родной язык для премиум-доступа).

UTalk (более 100 языков, каждый состоит из 60+ топиков, на изучение одного языка понадобится около 180 часов).

Ling App (более 60 языков для изучения, бесплатное пользование приложением для украинцев).

Preply (отменили комиссию для украинцев и помогают переселенцам найти репетиторов-волонтеров по иностранному языку).

Miklós Magyar (фильмы на YouTube в венгерском переводе).

Audiolang (основная часть материалов представлена ​​в виде аудиофайлов, можно скачать или изучать в режиме онлайн).

Lingvø Studija (видео-уроки по изучению чешского и словацкого языка с украинскими субтитрами).

Eduárd Baloga (видео-уроки по изучению венгерского языка с украинским учителем).

Obywatelki (курсы польского языка для беженцев из Украины всех возрастов, для регистрации нужно направить свои данные на мейл [email protected]).

Tutlo (онлайн-занятия по польскому и английскому для детей и взрослых. Уроки проходят в форме интерактивных вебинаров с лекторами).

Nicos Weg (уроки по изучению немецкой грамматики, есть украинские объяснения).

Goete Institut (бесплатные видео-уроки для изучения немецкого языка).

Deutschtrainer (100 интерактивных уроков по темам для изучения немецких слов, есть украинские объяснения).

Nicos Weg (уроки по изучению немецкой грамматики, есть украинские объяснения).

Также читайте: почему украинцам в Польше необходим номер PESEL – преимущества и как получить

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Мода и война
Показ Jean Gritsfeldt в Берлине
Смотреть!
Женские истории
Невероятные победы над болезнью
Не сдавайся!
Бесплатно
Онлайн-консультация врача
Контакты
Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Предсказание
Вопрос дня
Когда умрет Путин
Узнать!
За кулисами в Бирмингеме
Как вам фото Джамалы со звездой из Spice Girls Эммой Ли Бантон?
Больше фото

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять