Какие языки и где украинцы могут выучить бесплатно – онлайн-сервисы

Многие языковые курсы сейчас бесплатны для наших граждан, осталось только найти время и желание

Какие языки и где украинцы могут выучить бесплатно / Фото: pixabay.com

В связи с войной в Украине и тем, что многие люди были вынуждены уехать их страны, некоторые платформы предоставили для украинцев возможность бесплатно изучать языки. Ранее мы писали, где выучить польский язык, а теперь расскажем и о других языковых курсах.

Для украинцев, которые находятся за границей или просто хотят подтянуть разговорный английский, сейчас появилась такая возможность. Бесплатно изучать язык можно в разных удобных форматах.

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Важно! При регистрации указывайте украинский как родной язык, чтобы получить доступ.

Polyglot (15 языков, видео, каждый курс содержит 100 уроков).

LingQ (открыли премиум-аккаунт для украинцев, доступно 24 языка, для активации обратитесь в службу поддержки).

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Drops (чтобы получить доступ к бесплатной премиум подписки на год, заполните форму).

Lingo Hut (более 45 языков, 125 уроков изучения полезной лексики без предварительных знаний).

Busuu (дарит 90 дней премиум-подписки для изучения всех 12 доступных на сервисе языков).

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DuoLingo (бесплатный бессрочный доступ к английскому языку в приложении).

Mondly (более 30 языков, безвозмездный доступ к курсам для украинцев, переехавших в европейские страны – во время регистрации указывайте украинский как родной язык для премиум-доступа).

UTalk (более 100 языков, каждый состоит из 60+ топиков, на изучение одного языка понадобится около 180 часов).

Ling App (более 60 языков для изучения, бесплатное пользование приложением для украинцев).

Preply (отменили комиссию для украинцев и помогают переселенцам найти репетиторов-волонтеров по иностранному языку).

Miklós Magyar (фильмы на YouTube в венгерском переводе).

Audiolang (основная часть материалов представлена ​​в виде аудиофайлов, можно скачать или изучать в режиме онлайн).

Lingvø Studija (видео-уроки по изучению чешского и словацкого языка с украинскими субтитрами).

Eduárd Baloga (видео-уроки по изучению венгерского языка с украинским учителем).

Obywatelki (курсы польского языка для беженцев из Украины всех возрастов, для регистрации нужно направить свои данные на мейл [email protected]).

Tutlo (онлайн-занятия по польскому и английскому для детей и взрослых. Уроки проходят в форме интерактивных вебинаров с лекторами).

Nicos Weg (уроки по изучению немецкой грамматики, есть украинские объяснения).

Goete Institut (бесплатные видео-уроки для изучения немецкого языка).

Deutschtrainer (100 интерактивных уроков по темам для изучения немецких слов, есть украинские объяснения).

Nicos Weg (уроки по изучению немецкой грамматики, есть украинские объяснения).

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