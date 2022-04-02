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Какие сервисы и услуги стали бесплатными для украинцев – список

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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2 апреля, 14:52
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Как бесплатно записаться на консультацию к врачу и отправить посылку "Новой почтой" – в материале
Какие сервисы и услуги стали бесплатными для украинцев - список
Какие сервисы и услуги стали бесплатными для украинцев - список / Фото: Коллаж: Сегодня

Тысячи людей потеряли работу во время военного положения в Украине. Люди учатся экономить, чтобы выжить и прокормить семью. Мы расскажем, какие бесплатные сервисы и услуги помогут сэкономить семейный бюджет украинцам. И не важно, вы в укрытии недалеко от Мариуполя или в Варшаве.

Связь

  • "Киевстар" предоставил бесплатный доступ к Домашнему Интернету. Доступ получаете автоматически.
  • В мессенджере Viber украинцы получили бесплатные 60 минут для звонков через Viber Out.
  • Компания Airalo предоставило $10 украинцам для покупки eSim.
  • Программа Zoom предоставила премиум-доступ для украинцев.

Здоровье

  • Приложение Teplo — украинцам предоставляют бесплатные консультации с психологом 24/7.
  • В программах BetterMe Mental Health, Down Dog и Prostoi Meditopia найдете десятки практик по йоге и медитации. Для украинцев доступ бесплатный.
  • Приложение VOS – получите психологическую помощь бесплатно, ведь украинцам предоставили доступ к премиум-подписке.

Реклама
  • На платформах Doctor Online (украинский сервис), HaloDoctor.pl (польский сервис) и Viveo (эстонский сервис) проконсультируетесь бесплатно у врачей.
  • В календаре менструаций Flo получите бесплатный доступ к премиум-подписке.

Почтовые сервисы

  • На "Новой почте" сможете бесплатно отправить или получить гуманитарную помощь для военных или пострадавших во время войны.
  • "Укрпочта" со скидкой пришлет вашу посылку из Украины в Румынию, Польшу, Словакию, Молдову и Венгрию, если воспользуетесь услугой "Посылка из дома".

Финансы

  • Сервисы для перевода средств Western Union, Ria Money Transfer, TransferGo, Moneygram не берут плату за переводы в Украину.
  • Украинцы смогут открыть счет в финансовой компании Revolut по упрощенной программе, потратив минимум времени.

  • В польских банках Alior Bank, Bank Pocztowy, BNP Paribas, Credit Agricole, Getin Bank, mBank, Millenium Bank, Pekao SA, PKO Bank Polski и Santander Bank для украинцев упрощенная процедура открытия счетов без комиссий.
  • В чешском банке ČSOB украинцы после открытия счета получат финансовую помощь в размере 2500 крон.

Подробнее о бесплатных сервисах и услугах для украинцев читайте на Vogue.ua.

Если планируете выучить английский с нуля, то читайте предыдущую статью о бесплатных ресурсах.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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