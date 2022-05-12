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Как выехать студентам призывного возраста за границу – объяснили пограничники

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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12 мая, 15:21
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Куда обратиться за разрешением для пересечения границы и какие документы необходимо показать студентам – рассказываем
Как выехать студентам призывного возраста за границу - объяснили пограничники
Как выехать студентам призывного возраста за границу - объяснили пограничники / Фото: freepik.com

Студенты призывного возраста, которые учатся в высших учебных заведениях за пределами Украины, могут выезжать за границу во время военного положения, чтобы продолжить обучение. Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины совместно с Генеральным штабом ВСУ и Государственной пограничной службой Украины поведали о правилах пересечения границы для студентов призывного возраста.

При пересечении границы необходимо показать:

  • документ, дающий право на пересечение госграницы;
  • документ, подтверждающий обучение в учреждении профессионального высшего и высшего образования за границей;
  • разрешение на пересечение границы от руководителя соответствующего центра комплектования и социальной поддержки;
  • военно-учетный документ с записью о предоставлении отсрочки от призыва.

Для пересечения границы студенту необходимо обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту прописки (учета) и получить:

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  • соответствующую запись в военно-учетном документе о предоставлении отсрочки от призыва;
  • разрешение на пересечение границы от руководителя соответствующего центра комплектования и социальной поддержки.

В рекомендациях отметили, что призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период не подлежат, в частности, представители профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме образования.

Жмите по ссылке для загрузки инфографики с рекомендациями.

Недавно мы рассказывали ТОП-7 ошибок абитуриентов при поступлении за границу.

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Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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