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Как в Вене найти бесплатное жилье и еду беженцам – два центра, где помогут

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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9 марта, 18:00
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Центры обеспечат беженцев из Украины самым необходимым
Как в Вене найти бесплатное жилье и еду беженцам – два центра, где помогут
Как в Вене найти бесплатное жилье и еду беженцам – два центра, где помогут

В список ТОП-5 стран, по данным Государственной пограничной службы, куда выехали украинцы после вторжения России в Украину, вошли Польша, Венгрия, Словакия, Румыния и Молдова. Австрия – еще одно популярное направление среди украинцев. В официальном телеграм-канале КГГА рассказали о двух центрах в Вене (столице Австрии), где помогают эмигрантам.

Первый – Гуманитарный центр прибытия для украинцев, который обустроили в Центре спорта и развлечений. Он работает круглосуточно без выходных, где предоставляют следующие услуги:

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  • первую медицинскую помощь.
  • поиск временного жилья.
  • медицинскую и психосоциальную помощь.
  • питание и напитки.
  • информируют о самом важном для жизни в Вене.
  • делают тестирование на коронавирус.

Как добраться: центр ищите по адресу Engerthstrasse 267-269, 1020. Воспользуйтесь общественным транспортом (метро, автобус, трамвай) или автомобилем, чтобы приехать по адресу. Украинцы могут пользоваться всем общественным транспортом в Вене бесплатно.

Второй – регистрационный и консультационный центр Austria Center Vienna для беженцев. График работы центра: с понедельника по пятницу. Время работы: с 08:00 до 18:00, а новых посетителей будут принимать до 16:00.

Как найти: адрес центра Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220.

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Напомним, что Верховная Рада Украины утвердила указ президента относительно общей мобилизации. Согласно законам, все военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут уехать за границу. Но есть исключения – кто может пересечь границу из мужчин, читайте в предыдущей статье "Сегодня".

Узнайте также, как эмигрировать в Польшу и почему официальный статус беженца – это не самая лучшая идея.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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