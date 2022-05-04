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Как устроиться в Ирландии, когда получил статус временной защиты – личный опыт (часть 2)

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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4 мая, 13:00
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Дружелюбные ирландцы помогут найти необходимое, включая работу, даже тем, кто не знает языка. А денежную помощь можно получить уже через неделю после регистрации
Даже в маленьких городах Ирландии можно устроиться уютно, когда уже получил статус временной защиты
Даже в маленьких городах Ирландии можно устроиться уютно, когда уже получил статус временной защиты / Фото: Светлана Евсеева

Ирландия – одна из стран, очень дружественных к украинцам, уехавшим из-за войны с Россией в безопасные места. Я, редактор проекта "Здорово", получила статус временной защиты в Ирландии. И очередной раз делюсь опытом, что же происходит после того, как получен статус и даже первая денежная помощь.

Куда селят украинцев в Ирландии

Кому как повезет – именно так можно охарактеризовать расселение украинцев, уже получивших статус временной защиты в Ирландии. Сразу отмечу, что условия везде очень хорошие, владельцы отелей, хозяева частных квартир и даже ферм (да, поселить могут даже туда) очень приветливы и всегда бегут на помощь, даже если вы скромно будете молчать и ни о чем не будете просить.

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При расселении можно попасть в маленький Олдкастл или районный Наван, но везде в Ирландии полным-полно каштанов: они напоминают о Киеве
При расселении можно попасть в маленький Олдкастл или районный Наван, но везде в Ирландии полным-полно каштанов: они напоминают о Киеве / Фото: Светлана Евсеева

Пытаясь проследить логику расселения – мы с "коллегами по цеху" ее не нашли, когда делились впечатлениями о том, кто куда попал. То есть пенсионеров, которые не знают совсем языка, не спешат искать работу по понятным причинам и не собираются жить активной городской жизнью, могут поселить в самом "сердце" того же районного центра – Навана, с населением около 30 тысяч.

А молодую пару с хорошим английским поселили на ферму, где шикарная природа, очень радушные хозяева, но туго с работой. А добраться до ближайшего города без своей машины – еще тот квест.

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Я же попала в маленький городок, по сути – село Олдкастл, в графстве Мит: с потрясающе красивыми ланшафтами вокруг. Нашу группу поселили в отеле, перед нами также приехала группа из украинцев – их поселили в другом отеле. Представьте себе, в селе на 1300 человек есть несколько отелей, около 10 пабов и кафе, 5 супермаркетов, фитнес-студия и даже студия ирландских танцев!

Городок Олдкастл в графстве Мит очень маленький, но с кучей пабов и даже студией ирландского танца
Городок Олдкастл в графстве Мит очень маленький, но с кучей пабов и даже студией ирландского танца / Фото: Светлана Евсеева

Такой себе Дублин в миниатюре, кстати, до столицы отсюда – 2,5 часа езды на двух автобусах (прямого нет). Неудобно и довольно недешево, но если вам никак не прожить без столицы – то оно того стоит.

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Комната в отеле Олдкастла – с отоплением, большой кроватью и ванной, в которой можно полежать в горячей воде и снять стресс
Комната в отеле Олдкастла – с отоплением, большой кроватью и ванной, в которой можно полежать в горячей воде и снять стресс / Фото: Светлана Евсеева

Плюсы проживания в отелях – бесплатное питание. А те, кто попал в частные квартиры, получили полный холодильник продуктов, дальше – уже питаться за свой счет.

Чем кормят украинцев в ирландских отелях

Если говорить о питании – то и здесь украинцам идут навстречу, спрашивают, какую еду они предпочитают, даже можно составить заказ. Коммуникации между украинцами и местными происходят в основном в чатах: телеграме и востаппе. Поэтому сразу подключайтесь к таким чатам, здесь предложат помощь, помогут найти ребенку школьную форму и даже велосипед, пригласят/отвезут на концерт и даже помогут с работой.

Так, в маленьких городах с работой туго, людям, не владеющим английским языком можно устроиться помогать с уборкой, горничной в отель, на производство и т.д (оплата – 10 евро/около 307 грн в час). Предложат также перевозку из вашего города/села на работу и обратно. В более крупных городах часто нужны помощники поваров: еще бы, попробуй такую ораву приезжих прокормить wink.

Можно получить в отеле бесплатный завтрак и вкуснейший капучино, а потом "догнаться" виноградом из супермаркета всего за 1,99 евро (около 61,29 грн).
Можно получить в отеле бесплатный завтрак и вкуснейший капучино, а потом "догнаться" виноградом из супермаркета всего за 1,99 евро (около 61,29 грн). / Фото: Светлана Евсеева

Классический завтрак – овсянка, яичница, колбаски и картошка фри. Я старюсь есть меньше картошки и колбасок, а больше – яйца, каши, свежие соки, йогурты, зелень и овощи. Овощи (свежие и тушеные) и зелень ирландцы любят, подают в избытке.

Также часто готовят запеченное мясо – курицу, индейку, говядину. Так что можно вполне здо́рово и здорово питаться. Если хочется чего-то "своего" – выручит польский или литовский магазин (то есть владельцы – поляки или литовцы), их много по в сей стране. Здесь можно купить селедку, привычные нам сливочные сыры, квашеную капусту и т.д.

Сколько же стоит жизнь в Ирландии

Кому-то покажется дорого, но цены на продукты в супермаркетах местами даже дешевле киевских. Особенно меня радуют недорогие фрукты, тот же виноград можно купить за пару евро. Также здесь очень много полуфабрикатов хорошего качества и кулинарии. Я старюсь такое не кушать, но признаюсь, магазинную пиццу запекали в духовке и блинчики разогревали не раз.

Бутылочка сидра из супермаркета в Олдкастле стоит 9, 99 евро (около 92 грн), а вот польская сырок-намазка – 1, 60 евро (около 49 грн).
Бутылочка сидра из супермаркета в Олдкастле стоит 9, 99 евро (около 92 грн), а вот польская сырок-намазка – 1, 60 евро (около 49 грн). / Фото: Светлана Евсеева

Конечно не в отеле (там нет общей кухни, а в номерах – только электрочайник), а в гостях у моих друзей из Дублина. Здесь же можно выйти на пикник в один из прекрасных парков – кстати, в Дублине и в Ирландии очень много каштанов. Так что местами я ощущала себя, как дома в Киеве.

В кафе и пабах с ценами тоже терпимо, если сравнивать с киевским заведениями, а тот же Макдоналдс или Бургер Кинг вообще разница в 30-50 грн. Вообще, как я уже писала, Ирландия – это "мекка" пабной культуры. Даже вечером в воскресенье жизнь в пабах кипит, играют музыканты, на улицах много народа – даже в небольших городах.

Если пиво Гиннес за 7 евро/пинта (около 215 грн) в пабе для вас – накладно, то можно купить в супермаркете упаковку из 4-х пол-литровых железных банок за 8 евро ( около 246 грн) и выпить дома. Из самых дешевых супермаркетов – Tesco, Lidl и Spar.

Проезд, по сравнению с киевским, конечно же стоит намного больше. Чем дальше расстояние – тем, естественно, дороже: между городами перевозки происходят на автобусах (от Навана до Дублина – полчаса езды и 8 евро взрослый билет) причем – практически все они – двухэтажные.

Мой трип в Дублин со сменой двух автобусов (по-другому – только на авто) обошелся в почти в 25 евро в одну сторону ( около 769 грн), но оно того стоит
Мой трип в Дублин со сменой двух автобусов (по-другому – только на авто) обошелся в почти в 25 евро в одну сторону ( около 769 грн), но оно того стоит / Фото: Светлана Евсевва

А вот мой трип из Олдкастла в Дублин со сменой двух автобусов (по-другому – только на авто) обошелся в почти в 25 евро в одну сторону ( около 769 грн). Но можно сразу купить так называемый return-билет туда/обратно, который действителен две недели, тогда платишь меньше.

А вот в Дублине очень популярный городской поезд, эдакий наземный своевременный трамвай, местные называю его luаs (луас), проезд – 2,10 евро на взрослого. Самое дороге в Ирландии – это аренда жилья, в Дублине приличная квартира в сити-центре, с двумя комнатами будет стоить не меньше 2000 евро (около 61 587).

Билет на поездку в луасе – местном городском трамвае/поезде в Дублине стоит 2, 10 евро (около 64 грн)
Билет на поездку в луасе – местном городском трамвае/поезде в Дублине стоит 2, 10 евро (около 64 грн) / Фото: Светлана Евсеева

Но, как и в Киеве, люди организовываются и снимают жилье напополам – каждый платит за свою комнату, а коммуналку – пополам. В небольших городах можно найти жилье за 1000 евро и даже за 700. Так что устроившись со временем на работу и накопив денег с помощью социальной финансовой поддержки в краткосрочном будущем вполне можно арендовать себе жилье, если вы хотите ни от кого не зависеть.

Также мы писали, как эвакуироваться и найти бесплатное жилье в Украине переселенцам.

Если вы уехали из Украины, то узнайте, как общаться в новой стране без знания языка.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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