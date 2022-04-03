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Как украинцам найти работу в Испании – 5 способов

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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3 апреля, 10:37
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Самый действенный способ – поиск не на онлайн-сайтах. Какой именно – рассказываем
Как украинцам найти работу в Испании - 5 способов
Как украинцам найти работу в Испании - 5 способов / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцы продолжают эмигрировать за границу из-за агрессии России. Как переехать в Испанию мы рассказывали в предыдущем материале. Сегодня узнаете подробно: как и где искать работу эмигрантам в стране. 5 действенными способами поделилась эмиграционный эксперт Алина Кабакова в Instagram.

1 – ищите работу на сайтах с актуальными вакансиями

Популярные сайты для поиска работы Info Jobs, Milanuncios и Infoempleo.

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Нет времени на поиски? Обратитесь в одно из рекрутинговых агентств, которое найдет вам вакансию:

2 – создайте профиль в LinkedIn

Зарегистрируйтесь в социальной сети LinkedIn для карьеристов, чтобы увидеть актуальные вакансии на рынке, найти стажировку или наладить деловые связи. Будьте готовы, что один из HR-специалистов испанской компаний может сам вас найти!

/ Фото: Pexels

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3 – распечатайте резюме и отнесите в желаемое место работы

Думали, что единственный способ найти работу в Испании – это онлайн? Нет! Попробуйте распечатать резюме и отнести его туда, где хотите работать. Например, если планируете быть официантом – идите в кафе, а если ногтевым мастером – в салон.

Иногда это работает, – отметила эксперт.

4 – знакомьтесь с местными и не молчите о поиске работы

Испанцы любят устраивать знакомых людей на работу. И не важно, это их знакомые или друзей. Чем больше вы будете знакомиться, тем больше шансов, что вас зарекомендуют работодателям и предложат вакансию.

Многие вакансии остаются неопубликованными, ведь переходят из уст в уста в офисе. Активно заводите знакомства и пусть весь мир знает, что вы ищете работу , – отметила эксперт.

5 – опубликуйте пост-обращение в группы Facebook

В Facebook есть немало групп, которые создали эмигранты в Испании для коммуникации, новых знакомств, поиска работы, и чтобы делиться опытом. Напишите пост-обращение о себе в одну из них, и укажите об активном статусе поиска работы.

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Список групп:

Узнайте также о 15 бесплатных курсах для украинцев, желающих найти высокооплачиваемую работу.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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