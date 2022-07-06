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Как поддержать человека, оказавшегося в оккупации

Мила Тодоренко Мила Тодоренко Редактор
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6 июля, 16:00
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Иногда достаточно теплого слова поддержки, но как обратиться к близким, если в оккупации они не имеют связи, подвергаются преследованиям и рискуют жизнью – читайте в материале
Как отправить слова поддержки родным и близким, оказавшимся в оккупации
Как отправить слова поддержки родным и близким, оказавшимся в оккупации / Фото: Коллаж: Сегодня

Коммуникационное агентство Gres Todorchuk запустило проект "Письма любви". Каждый желающий может оставить послание на сайте. Это может быть обращение к близкому человеку, друзьям или даже незнакомым, которые остались на временно оккупированных городах и селах. Организаторы проекта планируют собрать не менее 10 тысяч посланий, которые будут доставлены в пункты назначения всеми возможными способами.

Сейчас под российской оккупацией находится 20% Украины, включая Крым и Донбасс, — рассказывает исполнительный директор ХОБФ "Объединение" Анастасия Гришко. — С каждым днем оккупационный режим становится все более жестоким к украинцам. Им не разрешают выезжать из регионов, мобильная связь и интернет ограничены и контролируются. Украинцы на ВОТ стали фактически заложниками. Живя пятый месяц в постоянном ощущении страха и опасности, они морально устают, отчаиваются в собственном будущем и чувствуют себя беспомощными. "Письма любви" должны стать спасительной соломинкой для наших родных и друзей, доказать, что мы не забыли о них, что мы с ними и будем бороться за них. Покажем украинцам на ВОТ, как сильно мы их любим и как ждем встречи с ними после нашей победы!

"Письма любви" | Фото: пресс-служба
"Письма любви" / Фото: пресс-служба
"Письма любви" | Фото: пресс-служба
"Письма любви" / Фото: пресс-служба
"Письма любви" | Фото: пресс-служба
"Письма любви" / Фото: пресс-служба
"Письма любви" | Фото: пресс-служба
"Письма любви" / Фото: пресс-служба
"Письма любви" | Фото: пресс-служба
"Письма любви" / Фото: пресс-служба
"Письма любви" | Фото: пресс-служба
"Письма любви" / Фото: пресс-служба
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Украинцы могут написать "Письма любви" как к конкретному человеку, так и в целом к жителям любого населенного пункта, ныне оккупированного. Кроме посланий в онлайн-формате, которые будут доставляться через все возможные средства связи, "письма любви" будут также распечатаны и отправлены на ВОТ самым разным образом.

Наша ключевая задача — показать людям то, что мы о них помним, — говорит операционная директор Gres Todorchuk Дария Любимова. – Что мы вернемся, что мы обнимемся, что мы снова будем вместе. И, чтобы донести эти послания, мы будем очень креативными и изобретательными. Ведь каждое "письмо любви" должно дойти до адресата. В целом "Письма любви" – только первый проект в рамках большой кампании поддержки жителей временно оккупированных территорий Украины. Впереди и фандрейзинг, и офлайн-события, которые будут держать эту тему в постоянном фокусе внимания Украины и мира.

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Мила Тодоренко
Мила Тодоренко Редактор

Окончила Институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко. Пишу о красоте, моде, трендах и о всём, что вдохновляет зумеров

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