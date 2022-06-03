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Как женщинам найти работу в IT-индустрии – бесплатные курсы и возможность трудоустройства

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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3 июня, 16:33
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На платформе "Будь" помогут с поиском работы и первыми шагами
Платформа "Будь" для украинок
Платформа "Будь" для украинок / Фото: Коллаж: Сегодня

Из-за агрессии РФ 4,8 млн украинцев потеряли работу. Организация INSCIENCE создала платформу "Будь" для помощи женщинам, которые хотят начать карьерный путь в ИТ и креативной индустрии. Об этом сообщили на сайте проекта.

БУДЬ – это ответ на этот вызов. Организация INSCIENCE, популяризирующая науку, создала платформу, которая станет вашей путеводительницей и помощницей, вашим плечом и поддержкой на профессиональном пути – пишут на сайте платформы.

Менторы и специалисты ведущих компаний Украины будут обучать женщин лично и помогут найти работу.

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Платформа "Будь" актуальна для украинок, которые:

  • Временно переехали в другой город и ищут работу онлайн.
  • Находятся за границей и ищут новую работу.
  • Потеряли работу и в поисках новых возможностей.

На платформе сможете:

  • Узнать о возможностях в сфере ИТ и креативной индустрии (как начать карьеру, переквалифицироваться или продолжить развитие).
  • Принять участие в формате спринт (менторы помогут составить резюме, мотивационное письмо и подготовят к собеседованию).
  • За 3 месяца повысить квалификацию, получив навыки и станете востребованными.
  • Пройти образовательный курс и получить список ресурсов для поиска работы в Украине и за границей.

Регистрация продлится до 14 июня по ссылке. Консультируют желающих на почте – [email protected]

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Недавно мы рассказывали, что в Турции сложно найти работу украинкам.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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