Как женщинам найти работу в IT-индустрии – бесплатные курсы и возможность трудоустройства

На платформе "Будь" помогут с поиском работы и первыми шагами

Платформа "Будь" для украинок / Фото: Коллаж: Сегодня

Из-за агрессии РФ 4,8 млн украинцев потеряли работу. Организация INSCIENCE создала платформу "Будь" для помощи женщинам, которые хотят начать карьерный путь в ИТ и креативной индустрии. Об этом сообщили на сайте проекта.

БУДЬ – это ответ на этот вызов. Организация INSCIENCE, популяризирующая науку, создала платформу, которая станет вашей путеводительницей и помощницей, вашим плечом и поддержкой на профессиональном пути – пишут на сайте платформы.

Менторы и специалисты ведущих компаний Украины будут обучать женщин лично и помогут найти работу.

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Платформа "Будь" актуальна для украинок, которые:

Временно переехали в другой город и ищут работу онлайн.

Находятся за границей и ищут новую работу.

Потеряли работу и в поисках новых возможностей.

На платформе сможете:

Узнать о возможностях в сфере ИТ и креативной индустрии (как начать карьеру, переквалифицироваться или продолжить развитие).

в сфере ИТ и креативной индустрии (как начать карьеру, переквалифицироваться или продолжить развитие). Принять участие в формате спринт (менторы помогут составить резюме, мотивационное письмо и подготовят к собеседованию).

(менторы помогут составить резюме, мотивационное письмо и подготовят к собеседованию). За 3 месяца повысить квалификацию , получив навыки и станете востребованными.

, получив навыки и станете востребованными. Пройти образовательный курс и получить список ресурсов для поиска работы в Украине и за границей.

Регистрация продлится до 14 июня по ссылке. Консультируют желающих на почте – [email protected]

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Недавно мы рассказывали, что в Турции сложно найти работу украинкам.