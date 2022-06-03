Как женщинам найти работу в IT-индустрии – бесплатные курсы и возможность трудоустройства

Из-за агрессии РФ 4,8 млн украинцев потеряли работу. Организация INSCIENCE создала платформу "Будь" для помощи женщинам, которые хотят начать карьерный путь в ИТ и креативной индустрии. Об этом сообщили на сайте проекта.
БУДЬ – это ответ на этот вызов. Организация INSCIENCE, популяризирующая науку, создала платформу, которая станет вашей путеводительницей и помощницей, вашим плечом и поддержкой на профессиональном пути – пишут на сайте платформы.
Менторы и специалисты ведущих компаний Украины будут обучать женщин лично и помогут найти работу.
Платформа "Будь" актуальна для украинок, которые:
- Временно переехали в другой город и ищут работу онлайн.
- Находятся за границей и ищут новую работу.
- Потеряли работу и в поисках новых возможностей.
На платформе сможете:
- Узнать о возможностях в сфере ИТ и креативной индустрии (как начать карьеру, переквалифицироваться или продолжить развитие).
- Принять участие в формате спринт (менторы помогут составить резюме, мотивационное письмо и подготовят к собеседованию).
- За 3 месяца повысить квалификацию, получив навыки и станете востребованными.
- Пройти образовательный курс и получить список ресурсов для поиска работы в Украине и за границей.
Регистрация продлится до 14 июня по ссылке. Консультируют желающих на почте – [email protected]
Недавно мы рассказывали, что в Турции сложно найти работу украинкам.