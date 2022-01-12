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Как купить авиабилет по самой низкой цене – 5 полезных советов из TikTok

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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12 января, 16:22
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Узнаете о лайфхаках, которые не рассказывают в туристических агентствах

Самостоятельные путешествия становятся ежедневно популярнее. От цены билета зависит, полетит ли турист в конкретный город, поэтому на нем все хотят сэкономить. Мы расскажем о действенных советах с TikTok, которые помогут купить авиабилет по самой низкой цене.

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1 – выбирайте удачные дни, чтобы не переплачивать

Пользователь с никнеймом Shpiyakos, работающая стюардессой и знающая секреты бронирования билетов, рассказала о пиковых днях с самыми низкими ценами. Туристам рекомендует покупать авиабилеты с понедельника по среду. Но только не в пятницу и выходные дни, когда прайс самый высокий.

2 – не планируйте полет в первые числа месяца

Лайфхак оценят те, кто часто летел в отпуск 1 января, чтобы отпраздновать Новый год в небе, или 1 июня, ведь дебютные летние вечеринки никто не отменял. Пользователь TikTok с никнеймом Etovz, которая рассказывает о жизненных лайфхаках, поведала, что в начале месяца цена на авиабилеты самая высокая. Хотите сэкономить? Придется подождать несколько дней, чтобы купить бюджетные билеты.

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3 – очищайте кэш на ноутбуке перед поиском билетов

Очередной лайфхак снова от пользователя с никнеймом Etovz. Поверьте, вы его не знали. Девушка рекомендует очищать кэш каждый раз, когда вы собираетесь посмотреть цену билетов. Говорит, что агрегаторы и сайты авиакомпаний запоминают приблизительную стоимость, которую вы успели увидеть раньше, и предлагают вам похожую цену, даже если реальная стоимость ниже.

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4 – покупайте билеты ночью

Пользователь с никнеймом Inessa_travel уверена, что лучшее время для приобретения билетов – ночь. Цены в этот период суток самые низкие. Девушка работает турагентом, поэтому ее лайфхаком пользуются без сомнений. Еще она сказала, что стоит путешествовать в низкий сезон, когда цены более приятные не только на бронирование авиабилетов, но и гостиниц.

5 – не верьте, что приобретение билета за год до вылета – это экономия

Существует миф, что приобретение билета на самолет за 12 месяцев до вылета – это 100% экономия. Турагент с никнеймом Khrystynashtefiuk в TikTok опровергла это.

Выгодно покупать авиабилеты за 60 или 180 дней до вылета, также турагент сказала, что цены повышают за 2 или 3 недели до даты вылета.

Недавно мы рассказывали о 7 must do в Лондоне для туриста.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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