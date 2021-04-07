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Известно ТОП-50 брендов вина по версии Drinks International. Узнайте, кто занял первое место!

Сегодня, 11:22

Формировали список эксперты из 48 стран мира

Журнал Drinks International опубликовал список самых популярных 50-ти брендов вина со всего мира на своем сайте, которые рекомендует пить в 2021 году.

11 год подряд международный журнал об алкогольной индустрии Drinks International публикует рейтинг самых популярных единиц вина. Их следует принять во внимание любителям напитка!

Фото: Pexels

Анализировала в этом году рынок и формировала список брендов вина академия, состоящая из винных экспертов, покупателей, сомелье, владельцев баров и писателей из 48 разных стран.

В первую десятку рейтинга вошли:

  1. Familia Torres (Испания);
  2. Catena (Аргентина);
  3. Vega Sicilia (Испания);
  4. Henschke (Австралия);
  5. Concha y Toro (Чили);
  6. Penfolds (Австралия);
  7. Domaine de la Romanée-Conti (Франция);
  8. CVNE (Испания);
  9. Antinori (Италия);
  10. Château Musar (Ливан).

Первое место получил бренд Familia Torres с Испании, поразивший академию стабильностью и качеством вин. Второе место занял Catena из Аргентины, который назвали наиболее уважаемым брендом вина в Южной Америке. Третьим финишировал испанский бренд – Vega Sicilia с интересным вкусовым сочетанием.

Европейские бренды фигурировали в списке 29 раз из 50-ти!

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