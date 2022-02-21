Израиль открывает границы для непривитых туристов – новые условия въезда

Теперь не обязательно иметь сертификат о вакцинации – достаточно всего лишь сделать два ПЦР-теста

С 1 марта Израиль поменяет правила для посещения страны / Фото: Pixabay

Уже начали планировать, куда полететь на 8 Марта? Тогда вам будет полезно знать, что солнечный Израиль меняет правила въезда в страну. Сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление премьер-министра страны.

С 1 марта Израиль начнет впускать в страну как вакцинированных, так и не вакцинированных туристов. Все же, гостю Святой Земли придется сдать два ПЦР-теста.

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Израиль с 1 марта упростит правила въезда в страну / Фото: pixabay.com

Так, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и глава Минздрава Ницан Горовиц приняли решение ослабить ограничения по COVID-19. Теперь посещение страны у восточного побережья Средиземного моря станет возможным для туристов любого возраста и статуса.

С 1 марта можно, не имея сертификат о вакцинации, стать гостем страны, если вы сдали 2 ПЦР-теста: перед отлетом и после посадки в Израиле.

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